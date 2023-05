Para el infarto: definieron candidato con una moneda

El espacio se tomó varios días para tomar la decisión. Ambos candidatos, el concejal Lucas Bettiol del PRO y ex jugador de fútbol, Federico García del Frente Cívico, presentaron sus encuestas. No pudieron llegar a un consenso y el sábado 6 de mayo, a las 22.30 horas, en la última negociación, ambos candidatos, acordaron tirar la moneda para ver cuál de las dos listas podría ser aprobada por la mesa ejecutiva de Juntos por el Cambio.

Entonces, Gastón Dueñas, presidente del partido Primero la Gente, llevó ambas listas a la mesa y Abra «Chochi» Molina, presidenta de la UCR Santa María y Mariano Vera, de la Coalición Cívica ARI, fueron los veedores. Dentro de la mesa ejecutiva, Graciela Villata, referente del Frente Cívico, eligió que quién sería «Cara» y quién sería «Cruz». Cara era Bettiol y cruz, García. «Tiran la moneda de 5 pesos y quien resultó ganador fue Bettiol, con cara» detalló Vera a RESUMEN. «La gente de Bettiol festejó y los de García se enojaron y se cambiaron de lista, hoy está como séptimo concejal en la lista peronista del candidato Marcos Fey» agregó el veedor. Finalmente Bettiol fue a la Justicia Electoral a inscribir su lista.

Consultado por este medio, Bettiol relató: «Esto en realidad viene desde hace tiempo: venimos intentando lograr el consenso entre todos los espacios, que de hecho lo habíamos logrado. Habíamos logrado estar juntos el radicalismo, la Coalición Cívica Ari, una parte del Frente Cívico y el PRO. Desde el año 2019 soy concejal, se aproximaban las elecciones del 25 de junio y había que definir el candidato de Juntos por el Cambio. Los sectores que mencioné, estaban de acuerdo en que encabece yo este proyecto, básicamente por el trabajo que veníamos haciendo desde el concejo, en el territorio y porque todas las encuestas que íbamos viendo, tanto nuestras como de otros espacios, nos decían que estábamos muy bien, como para pelear la intendencia».

Sobre García, detalló: «Estuvo en el PRO, en el 2019 se fue al Encuentro Vecinal, en el 2021 volvió al PRO donde me pidió interna, se la dimos, se la ganamos con el 75% y a los pocos meses se fue al Frente Cívico. Teníamos que definir esta cuestión, lo invité varias veces, siempre fui yo el que lo llamó para que nos juntáramos, para que busquemos la manera de dirimir esta cuestión porque entendemos que las aspiraciones de cualquiera son válidas pero no hubo manera de llegar a un acuerdo. El único acuerdo al que pudimos llegar fue el día sábado, cuando ya no los tiempos apremiaban y yo no quería que mi ciudad se quede sin una alternativa competitiva, como es Juntos por el Cambio. Entonces decidimos y estuvimos de acuerdo en las dos partes, en definir esto por medio de un sorteo, ya que las encuestas que nosotros teníamos no las reconocían, tampoco reconocían todo el trabajo que venimos haciendo hace, como te decía, hace más de cuatro años, así que se propuso definir esto por medio de un sorteo, a ver cuál de las dos listas era la que seguía y nos comprometimos a que cualquiera fuera el resultado para quien le tocara el resultado adverso de acompañar. Estuvimos de acuerdo, nos dimos la mano, se llevaron las dos listas ante las autoridades provinciales. Hubo dos personas que hicieron de veedores».

«Este mecanismo dijo que era yo el candidato, así que inmediatamente volvimos a invitar a la otra parte a que acompañe, pero bueno no fue el caso. Nos volvimos rápidamente hacia Malagueño porque a las cero horas se terminaba el tiempo para presentar las listas y llegamos a hacerlo a las 12 menos 4 minutos. Ayer lunes, a las 10 de la mañana nuestra lista fue oficializada y seguramente este 25 de junio será la lista ganadora, donde los vecinos van a ratificar con su voto. La mejor alternativa somos nosotros y el 10 de diciembre estaremos asumiendo junto con Luis Juez en la gobernación y Patricia Burrich como presidenta de todos los argentinos» concluyó Bettiol.