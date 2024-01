Para reflexionar: Selena Gómez habló de su cambio físico

Poco a poco, tiempo al tiempo. Uno de los temas que más resuena en los últimos años, la salud mental, ha dejado de ser un tema tabú. Y en base a ello, hay varias figuras del mundo del espectáculo que han decidido abrirse con el público contando los problemas que, como ellos, también sufre la sociedad.

Una de las artistas que siempre ha abogado por luchar por hablar sobre ello es Selena Gómez, que incluso hace dos años llegó a presentar su propio documental, ‘Mi mente y yo’, en el que se sinceró sobre su lucha contra la depresión, el lupus y su trastorno de bipolaridad. Ahora, la cantante ha vuelto a dejar una reflexión.

En su cuenta de Instagram, la cantante y actriz compartió unas fotos con las que tiene como objetivo llegar a un pensamiento a sus más de 430 millones de seguidores. En ambas aparece ella misma en bikini, cazada por los paparazzi y sin pretensión de posado alguno.

Sin embargo, la primera, que pertenece al año 2013, es decir, más de diez años, la acompaña del mensaje “hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así”. La segunda, en cambio, lleva un texto totalmente distinto al anterior: “No soy perfecta pero estoy orgullosa de ser quien soy… A veces se me olvida que está bien ser así como soy”.

Y es que con esas imágenes, la artista busca hacer referencia al cambio físico que ha experimentado en los últimos años y por el que ha recibido centenares de críticas a lo largo de este tiempo. Algo que, aunque nunca debía haber sido motivo de discusión de nadie y mucho menos de explicaciones por parte de ella misma, ha querido expresar en diversas entrevistas.

Esto se debe a que en el año 2021 le diagnosticaron lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a las personas de distintas maneras y en su caso, le hacen enfrentarse diariamente a la ansiedad, ataques de pánico y depresión.