Para Vizzotti, en Argentina está iniciando una cuarta ola de Covid

Luego de que los casos de coronavirus se cuadruplicaran en apenas algunas semanas, Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, sostuvo este lunes que en la Argentina está empezando «una cuarta de ola».

La funcionaria nacional encabezó un encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en la localidad neuquina de Villa La Angostura e hizo referencia a la escalada de contagios en todo el país.

«Hoy (por lunes) estamos empezando en Argentina una cuarta ola de Covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta», indicó Vizzotti, que estuvo acompañado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y la titular de la cartera sanitaria provincial, Andrea Peve.

Y agregó: «Gracias a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal, tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”.

Según los datos oficiales del Gobierno nacional, el alza semanal de casos fue del 92% y del 305% en casi un mes. Por otra parte, la ministra volvió a descartar nuevos confinamientos o medidas para frenar el incremento de pacientes positivos.

«No solamente la cantidad de internados y muertos no debe ser directamente proporcional al número de casos, sino que nuestro sistema de salud no esta en riesgo de no dar respuesta», explicó Vizzotti.