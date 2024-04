Pasó página con Sabrina Rojas y Flor Vigna: Luciano Castro ¿con nueva pareja?

Tras haber finalizado su relación con Florencia Vigna, Luciano Castro habría encontrado el amor en una colega suya. Según contó la panelista Paula Varela en «Socios del Espectáculo» (El Trece) en el segmento de “las bombas” (donde destapan noticias explosivas y escandalosas) el actor estaría manteniendo fogosos encuentros con Griselda Siciliani.

“No se enojen, los amamos, son talentosos, brillantes, nos encanta que estén juntos… Quienes están copulando en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani”, reveló la panelista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Ellos ya tuvieron un romance en el pasado. De hecho, Griselda lo ha blanqueado con mucho cariño y mucho amor, con un gran recuerdo a Luciano. En ese momento Sabrina Rojas salió diciendo: ‘¿Qué necesidad hay de recordar que estuviste con mi marido?’. Pero Griselda no lo hizo de mala”, agregó Varela para ponerle contexto a esta historia que habría renacido entre los actores.

“Cuestión que ellos no volvieron a tener nada, pero ahora que Luciano está separado se reencontraron. Y dijeron: ‘¿Nos vemos? Bueno, dale, vamos, venimos… Andan en algo”, dijo muy segura la panelista.

Pero eso no fue todo, ya que después de la data que comunicó Varela, desde la producción pasaron un clip de una vieja entrevista que le hizo Susana Giménez a Siciliana, en la que contó detalles de su relación con el actor. “Usted tuvo un novio famoso, además, leí alguna vez. LC, se llamaba”, le planteó la conductora en un sketch que hacía con Antonio Gasalla. “Es un chico que, para qué vamos a nombrar, está casado…”, le respondió la actriz. “No, decís el nombre, me dejás con las dos letras”, pidió Gasalla. “Luciano Castro… Ah, ¿está casado?”, respondió Susana, sin saber que estaba en pareja con Sabrina Rojas.

“Fue antes de Adrián (Suar), éramos muy jóvenes. Los músculos son de verdad. Pero no quiero hablar porque a él no le gusta, es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, no es que éramos novios…”, contó en aquella oportunidad la actriz.

Tras el tape, Lussich agregó información al respecto: “Fue cuando ella hacía la novela Patito Feo, en el 2007. Esto en ese momento no se supo y muchos años después parece que andan en lo mismo de vuelta”.