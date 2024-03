Pasó página luego del escándalo: Jésica Cirio ¿se casa y está embarazada?

Luego de su escandalosa separación de Martín Insaurralde, con denuncias de corrupción, affaire mediático y lavado de dinero mediante, al parecer Jesica Cirio volvió a apostar al amor.

Según revelaron, la modelo y conductora ya pasó página y ahora está en pareja con Elías Piccirillo, con quien tiene planes de formar una familia. “Se viene casamiento y también baby”.

En un programa de televisión, la periodista Paula Varela reveló: “Ya congeló óvulos en Argentina y me dijo que no ya, pero viene un baby con esta pareja. Está muy feliz”. Varela aclaró “quizás lo del baby no sea tan inmediato pero sí, quiere tener. Hablé con ella y me confirmó todo, me dijo que quiere ser mamá de nuevo. Es una buena noticia después de todo lo que le pasó”.

Sin embargo, Cirio salió al cruce de los rumores que empezaron a resonar por todos lados y comentó: “Festejo mi cumpleaños el domingo, pero no me caso”. Además aseguró que está atravesando un momento de mucha alegría en su vida. Mientras tanto en su cuenta de Instagram, con casi cuatro millones de seguidores, publica imágenes junto a su hija Chloé Insaurralde, rutinas de entrenamiento y recetas fit.

Pero a todo esto: ¿quién es su nueva pareja? A finales del año pasado se supo que Jesica mantenía un romance con Elías Piccirillo. Aunque la modelo en ese momento no lo admitió públicamente, se sabe que en esos tiempos empezaron a salir.

Elías se dedica a las bienes raíces y mantiene un bajo perfil en redes, con una cuenta de Instagram privada en la que ostenta 300 mil seguidores. De acuerdo a su perfil en Linkedin, tiene 38 años y trabajó en REMAX, aunque ahora es agente en la empresa Century 21.

Según trascendió, el romance entre ellos se afianzó muy rápido porque el empresario estaba flechado por la modelo. “La cuida mucho, la quiere y la trata bien”, dijeron en ese momento.