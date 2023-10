Pedro Spinetti: «Más allá de lo que digan, este ha sido un muy buen Concejo Deliberante»

El presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Pedro Spinetti, fue entrevistado por el equipo periodístico de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre su recorrido por el Concejo Deliberante.

«El balance es bueno, voy a cumplir los cuatro años en el mismo rol, siempre fui el presidente del bloque, a pesar de que el intendente me busco para un puesto y le dije que no, porque siempre critiqué cuando alguien hacía eso, era elegido para una cosa y terminaba siendo otra» analizó Spinetti.

Sobre su convivencia con Pablo Ortíz, apenas iniciada la gestión -se los llamaba «Pedro y Pablo»-, contó: «Simpre lo narro, Pablo fue mi alumno y se portaba mal y lo mandaba al rincón, afuera. Y desde allá me pedía volver a entrar. Coincídiamos en varias cosas pero no significaba que estuviéramos juntos. Él tiene vuelo propio, sus propias ideas». «Luego vino la pandemia, donde nisiquiera nos podíamos ver la cara y transmitíamos en vivo. También me operaron del corazón y estuve de licencia» continuó.

Con respecto a si hubo diferencias dentro del bloque y fuera del mismo, manifestó: «Sino coincidíamos, hablamos puertas adentro del bloque. Siempre he tenido muy buen diálogo con la oposición, más allá de sus pensamientos y formas. Eso es la democracia, hay que dialogar, sino parecemos perros y gatos. Agredirse entre las personas no construye. El concejo es un lugar donde te pone la gente y es un privilegio y uno tiene que dar el ejemplo, hay que mantener la armonía. Siempre me queda un sabor amargo cuando se pelean, cuando hay chicanas, agresiones personales…aunque en realidad es un show lo que hacen, porque después se saludan y se abrazan como si nada. También ha sucedido en otros concejos».

«Con Marcos Torres, a pesar de la diferencia de edad y de que no pensamos igual en varios aspectos, he tenido muy buenos diálogos. A Facundo Torres lo conozco desde que era pibe también» detalló sobre ambos referentes.

En relación a sus principios, relató: «Vengo de una militancia que hubo que lucharla, transpirarla, fuimos dos veces con José Manuel De La Sota y perdimos. Luego empezamos a crecer de a poco y ganamos aún pensando que no llegábamos».

Sobre si sigue hablando con Walter Saieg, afirmó; «Sigo dialogando con todos los peronistas, tenemos matices y por eso estamos en diferentes proyectos. Yo lo ví bien de salud. Hablamos mucho de política. Hay que reconocerle que militó cuando nos echaban de todos lados. Andábamos en una Renault Break y la rompió recorriendo el departamento. Teníamos una plantilla que decía Walter nada más. Luchábamos contra fuertes como Eduardo Angeloz. Buscábamos extrapartidarios como Barrientos y ganó. Tenía un gran futuro si hubiera seguido vivo».

El concejal explicó que tras tantos años de militancia, «quería tener la experiencia en un cargo, Facundo (Torres) consideró que éste podía ser mi lugar. He trabajado ad honorem: hay una ley provincial que prohíbe recibir la jubilación más la dieta».

Spinetti había presentado un proyecto de «acta compromiso» que establecía que todos los candidatos a intendentes debían firmar un compromiso para llevar adelante el 80% de sus promesas. La idea pasó a comisión y no lo firmaron. También habló sobre «el puerto seco»: «una aduana en Alta Gracia, que traería capitales de dinero y de trabajo». El concejal, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de bloque, presenta habitualmente proyectos: «no todos los compañeros tienen el mismo estilo que yo -por aquellos que no presentan proyectos-«.

«Creo que este concejo ha sido muy bueno, más allá de lo que se diga. Y pienso que al concejal (sobre todo al oficialista) hay que darle alas, no solamente tienen que estar para levantar la mano. El ejecutivo debe darle libertad y no se pueden quedar 8 años ahí, deben llegar otros líderes, debe haber recambio».

Sobre quien fuera su ladero en el 2019, Gustavo Rossi, con el Partido Laborista y un mes atrás fue candidato a viceintendente del «Alta Gracia Cambia», expresó: «Sería una falta de respeto que hable de Gustavo Rossi. La saludé a Amalia, le dije que la vida es una rueda a veces estás arriba y a veces abajo».