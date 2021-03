Peligro en pleno centro: un niño recibió una descarga eléctrica tras apoyarse en una luminaria

En la tarde de ayer, una mamá llevó a sus hijos al centro de la ciudad a tomar helado y, al cruzar hacia Plaza Solares, el pequeño de 3 años comenzó a llorar de manera desesperada. El niño, se había apoyado en una de las luminarias y, al parecer, recibió una descarga eléctrica.

El hecho, por fortuna, no fue de gravedad y el pequeño no tuvo que ser asistido medicamente. No obstante, el caso no deja de causar preocupación ya que no es la primera vez que se reportan hechos de este tipo. Incluso, hace dos semanas atrás, una vecina compartió a través de las redes sociales la imagen de un cable suelto en pleno Tajamar; el cual ya le había provocado una descarga a una mujer mayor en plena siesta.

¿Quién se hace cargo?, ¿Esperan que pase algo?, expresan los vecinos.