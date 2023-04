Peperina tendrá el Mercado Nacional más federal del país

Juan Ignacio Gerardi, encargado del Mercado Nacional de Peperina, habló con el equipo de comunicadores del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9.

«Estoy super entusiasmado, este mercado viene renovado, empezamos en octubre 2022 a recorrer el país, buscando a los productores. Peperina es el festival más grande del país y queremos hacer el mercado más representativo, con las voces de todas las provincias. Así que fui uno por uno a visitarlos, en cuatro meses. No hizo falta explicarles sobre el festival, ya que ya lo conocen y eso es muy bueno. Traemos por ejemplo sales de mar de la patagonia, que son sales puras limpias, que las recolectan del mar. También manzanas neozilizadas -una forma de conservar ancestral- entre otros productos» comenzó Gerardi.

El organizador relató también que el en esta ocasión, la carpa tendrá el doble de espacio, de 75 (2022) se pasó a 138 productores. Además se suman productos frescos, se puso a disposición un depósito con cámara, para carnes, quesos, lácteos y pescados. El mercado estará ubicado más el en centro del predio, dividido en 20 sectores por tipo de productos, como mieles, snacks, salsas, carnes, pescados, quesos, «será tipo mercado de abasto, donde no hay marcas, con el productor adelante, para contar lo como lo hicieron, no se pierdan la oportunidad de preguntarles cosas a los productores. Muchas veces no sabemos de dónde vienen los productos».

Entre los productores que se acercarán, Gerardi destacó a unos queseros de Las Flores, los primeros productores de queso de oveja que van a traer una especie de «minilaboratorio» para hacer queso en vivo, productores de tomates con 40 clases de tomates, manzanas rojas, verdes y amarillas del Valle, papas de todos colores de Jujuy, yerba orgánica de Misiones, entre otros.

«Siento mucha alegría de ver el crecimiento como la feria, siempre se quiere mejorar, se redobla la apuesta, crecen los puestos, lo cual te da una motivación extra. «Siempre vamos por más, la idea es hacer el mejor mercado de la Argentina» manifestó el joven.

«Peperina es el festival mas importante del país, por dimensiones, por cantidad de expositores, está todo relacionado, los cocineros usan los productos de la carpa de expositores. Estuve afuera del país y ya la conocen. Buscamos los mejores productores, sin intermediarios, con buenos precios. Somos el granero del mundo pero a la vez lo vamos dejando de lado, todo se va industrializando. Mucha gente no lo sabe pero Argentina es uno de los principales productores de arroz, por ejemplo. Córdoba era productora de vinos antes del ´20, luego se determinó que sería Cuyo sería la zona productora de vinos y ahora se volvió a producir. Por suerte cada día nos volvemos todos más gourmet y nos animamos a probar cosas diferentes»

También habrá un sector bazar, para comprar mates, cuchillos, cerámicas, entre otros elementos.