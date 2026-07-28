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Personas mayores: una charla para reflexionar sobre la «Sexalescencia»

28/07/2026Actualizado: 28/07/2026
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El próximo sábado 1° de agosto a las 16 horas, el Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia será sede de una propuesta que invita a reflexionar sobre una temática cada vez más vigente: la vida, los vínculos y la sexualidad en la adultez mayor, bajo el concepto de «Sexalescencia».

La charla abierta estará a cargo del Dr. Eladio Mazzón y propone generar un espacio de encuentro para aprender, intercambiar experiencias y reconocer los desafíos y oportunidades que atraviesan las personas mayores en una sociedad donde la expectativa de vida continúa en aumento.

La actividad busca poner sobre la mesa nuevas necesidades que surgen en el marco de un proceso mundial hacia sociedades más longevas, promoviendo una mirada libre de prejuicios sobre el envejecimiento. Entre los ejes que se abordarán se destacan la importancia de la autonomía, el bienestar emocional, los vínculos afectivos y el derecho a vivir plenamente cada etapa de la vida.

Desde la organización destacan que este tipo de espacios también están pensados para familiares, cuidadores, profesionales y cualquier persona interesada en comprender mejor las realidades de la vejez y acompañar estos procesos desde una perspectiva más humana e inclusiva.

La actividad será libre y gratuita, y se desarrollará en el Museo de la Estancia Jesuítica, ofreciendo una oportunidad para reflexionar sobre un tema que aún permanece rodeado de mitos, pero que resulta fundamental para construir una sociedad más respetuosa e inclusiva con las personas mayores.

28/07/2026Actualizado: 28/07/2026
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