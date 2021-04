Se fue el Dr Luis Ángel Abreu, un profesional entrañable

Se fe el Dr Abreu, un luchador de causas nobles, un amigo, fanático de su Racing querido y de sus nietos. Aquel que no se quedaba de brazos cruzados ante la falta de recursos o medicamentos para sus pacientes, sino que iba en busca de ellos y no se detenía hasta conseguirlos. Se fue “el brujo” como lo llamaban sus allegados ya que nunca le erraba a un diagnóstico y siempre adoptaba alguna que otra cura no convencional, la de las abuelas, aquella de la vieja escuela.

El Dr Abreu también era amante del fútbol y fue socio y Presidente del Club “Anglo Viejo” desde donde también lo recuerdan con mucho cariño.