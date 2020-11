Polémica e indignación en el concurso Arte Vivo: participantes habrían comprado ‘me gusta’ para ganar

La Municipalidad de Alta Gracia lanzó semanas atrás el concurso Arte Vivo, que tiene como fin ayudar a los artistas en este contexto de pandemia, debido a que hasta el momento no pudieron regresar a las presentaciones ni a las giras. El concurso consiste en que la gente dé “me gusta” a los videos de las presentaciones de cada artista y el premio es dinero en efectivo.

Sin embargo, las irregularidades no tardaron en llegar. A tan solo dos semanas y media de comenzado el concurso, y con la tercera ronda ya en marcha, algunos artistas notaron que había “me gustas” de perfiles falsos. Silvia Álvarez y Walter Vergara fueron los primeros en reclamar ante la Municipalidad que una participante tenía más “me gustas” que reproducciones en los videos, algo que no puede ser posible.

“Uno hace las cosas bien y los que hacen trampa son los ganadores. No es justo” expresó Silvia Álvarez en diálogo con RESUMEN. Además, comentó que “no se respetaron las reglas del juego, que expresaban que solo que se contabilicen los ‘me gusta'”. Desde la tercera ronda al parecer se comenzaron a contabilizar también los ‘me encanta’ y ‘me importa’. “Es totalmente indignante. Es un concurso, pero con trampa no sirve. El enojo no es porque no sabemos perder, sino porque en las otras rondas van a ganar haciendo trampa y no se lo merecen” definió Silvia.

En la ronda actual están participando Facu Cerca y el Negro Juan y los 33 de mano, quienes también contaron a RESUMEN una irregularidad: “Anoche un concursante tenía 120 ‘me gustas’ y hoy ya tenía 700”. Cuando revisaron los perfiles notaron que eran perfiles falsos y de otros países.

Todo esto denota una compra de “me gustas”, una función que Facebook permite hacer. Ahora bien, ¿la Municipalidad de la ciudad no tuvo en cuenta que podía suceder? ¿O confió en la sinceridad de los artistas?