Poletta sobre la oposición: «Están viendo quien está más arriba y no ofrecen nada a la ciudad»

El referente del oficialismo, Iván Poletta, visitó los estudios de la 88.9, donde habló sobre su apreciación del mapa político de la ciudad y las posturas tomadas tanto por el gobierno actual como por la oposición. En primer lugar, habló sobre la posición crítica del lado opositor, donde volvió a señalar que “tienen la cabeza en las elecciones”. “Nosotros pensamos totalmente diferente. Ellos no tienen la enorme mochila que es llevar adelante una gestión, están en la etapa de prometer y nosotros estamos en la etapa de cumplir lo que en su momento la gente consideró que podíamos realizar. Lo hemos logrado y el intendente ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos que estar abocados en terminar de cumplir las promesas. La mirada de la oposición es meramente electoralista. Esto se replica en todos los ámbitos, tanto en lo local, como en lo provincial y nacional”.

A su vez, agregó que a la gente no le interesan las discusiones políticas y que la realidad es que “el pueblo te termina evaluando por lo que hacés”. “Muchos opositores han terminado sumándose al oficialismo gracias al gran trabajo que han realizado. No veo que tengan una política constructiva siendo oposición. Romper lo hecho por el gobierno anterior y hacer todo de cero, es no pensar en la gente”.

Por último, Poletta se refirió a los rumores donde figuras del HXC han tomado acciones donde plantean una posibilidad de candidatura, pero bajo un ala de misterio y mística. “Hoy no hay Mesías. Hoy hay gente que se sienta a trabajar. Hay políticos que están en un cargo hace años, como Mario Negri, y tienen cero productividad. Es una batalla de ver quién está más arriba o más abajo y pierden el objetivo de pensar qué le pueden ofrecer a la ciudad. Hoy estamos en la época de la comunicación, y la gente tiene acceso a más información y hay una evaluación permanente por parte de los vecinos con respecto a lo que hacés o no y cómo lo hacés. La forma de trabajar nuestra es hacer cada vez más. Es un proyecto donde los nombres pueden ir girando, pero la estructura es firme”.