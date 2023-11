Preocupación en ADMA por los ataques a animales

En la noche del viernes 3 de noviembre, la Fundación «Amigos del Mejor Amigo» (ADMA) publicó en sus redes sociales un posteo planteando esta grave situación: han registrado al menos siete ataques a animales que habitan el Tajamar o alrededores.

«Nuevamente otro caso lamentable en el Tajamar: esta vez las víctimas fueron un biguá y una paloma…» comienza el escrito. Los voluntarios se presentaron en el lugar y constataron que se encontraban ambos animales muertos. «La paloma víctima de un hondazo.. vieja y desagradable costumbre de adolescentes. Y el biguá aparentemente fue atacado por perros».

«Es increíble que aún no tomemos conciencia del daño y el dolor que causamos a estos seres vivos, débiles e indefensos con el solo hecho de no llevar a nuestros perros con las medidas de seguridad (correa y collar), no levantar la basura, seguir con una costumbre como matar con una hondera parece divertido…Realmente es una situación que nos entristece mucho, van más de 7 casos similares».

Desde la entidad destacaron que en cada charla educativa que dan, siempre hacen foco sobre el cuidado de los animales del tajamar y domésticos.

Carolina Romagnoli, presidenta de ADMA, dijo a RESUMEN: «Además del trabajo que se hace, creemos que tenemos que hacer más foco en educación y concientización, en niños y adultos, organizando talleres. Ese es nuestro objetivo para el 2024, para lo que viene. Si bien hemos hecho incluso en el Tajamar algunas charlas, queremos fortalecer, para el principio del 2024 la concientización de las áreas comunes, del medio ambiente, la naturaleza y los animales. Involucrarnos más con el medio ambiente, articulando entre el área de salud y ambiente de la municipalidad, de hecho ya lo estamos trabajando».

«Nos da tristeza porque en cada charla hablamos de respeto, de cuidado, del no uso de la violencia. La hondera es un arma…esto puede afectar no sólo a un animal sino también a un amiguito. Hay que tener cuidado. Queremos fomentar la empatía, el respeto, la solidaridad y juegos que no propicien la violencia» expresó Romagnoli a este medio.