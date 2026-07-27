Preocupación en el sector librero: ¿Que implica la posible derogación de la Ley del Libro??

La posible derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera y de la normativa vinculada al precio uniforme del libro generó preocupación entre librerías independientes, editoriales y distintos actores del sector cultural. En Alta Gracia, Andrea Vargas, propietaria de la librería El Árbol Azul, dialogó en la 88.9 sobre el impacto que podría tener esta medida en las pequeñas librerías y en el acceso a la lectura.

La Ley Nº 25.542, sancionada en 2001, establece el sistema de precio uniforme de venta al público de los libros, es decir, que cada ejemplar mantiene el mismo valor en todo el país, sin importar si se adquiere en una librería independiente, una cadena comercial o una plataforma de venta online. Esta normativa fue creada con el objetivo de proteger la diversidad del mercado editorial y garantizar la presencia de librerías en distintas localidades.

“No es la primera vez que se habla sobre la derogación de esta ley. Durante 25 años las librerías estuvimos bajo la tutela de esta normativa, que permitió que muchos espacios pudieran sostenerse”, explicó Vargas.

Desde el sector editorial y librero expresaron su preocupación por las posibles consecuencias que tendría la eliminación de esta regulación, especialmente para las librerías pequeñas y de barrio.

“Las librerías chicas no estamos en condiciones económicas de competir con grandes cadenas o empresas que pueden manejar otros volúmenes de compra y ofrecer precios que una librería independiente no puede sostener”, señaló.

En ese sentido, explicó que la ley no elimina la competencia, sino que establece una condición de igualdad: “La editorial fija un único precio para su publicación. Un libro cuesta lo mismo en Alta Gracia que en cualquier librería del país. Eso permite que una librería de barrio pueda competir con una librería más grande e incluso con las plataformas virtuales”.

Para Vargas, este sistema permitió que muchas librerías se transformaran en espacios culturales dentro de ciudades y pueblos, generando actividades, encuentros y fomentando la circulación de autores y editoriales.

Además, destacó que la preocupación no alcanza solamente a los libreros independientes: “También hay grandes cadenas preocupadas, porque si otros sectores como supermercados pueden apropiarse de grandes cantidades de ejemplares y venderlos a precios más bajos, podrían concentrar una parte importante del mercado”.

Otro de los puntos centrales del debate tiene que ver con el acceso a la lectura. “Hoy muchas personas ya consideran que los libros son caros. Imaginar un escenario donde tengan un precio todavía más elevado significaría que una gran parte de la población quede afuera del acceso a la cultura”, expresó.

Desde el sector sostienen que la ley no solo protege a las librerías, sino también la diversidad editorial y la posibilidad de que los lectores encuentren una amplia variedad de títulos en distintos puntos del país.

“Hoy las editoriales también están en contra de la derogación de la ley. No se trata solamente de defender a las librerías, sino de defender la lectura, la cultura y el acceso a los libros”, concluyó Andrea Vargas.