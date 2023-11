«Quiero que se conozca mi historia, que sirva como motivación y superación»

30 segundos son suficientes para que la vida de una persona cambie por completo. Y ese es el caso de Daniel Chambret, quien presentará su libro en el Cine Teatro Monumental Sierras, a partir de las 19 horas de este viernes. Una historia de superación y motivación que emociona alrededor del mundo.

En diálogo con RESUMEN, el protagonista de esta historia contó cómo fueron 30 segundos (el título del libro) los que le cambiaron la vida: «Yo viví en Alta Gracia hasta los 24 años, me fui de la ciudad y después me casé, vivía en Pilar y ahí tuve un hijo que ahora tiene 27 años, y después me divorcié. En el año 2003, la empresa donde yo trabajaba me mandó a Tucumán. Me gustaba mucho el deporte por lo que iba al gimnasio, salía a correr y esas cosas».

«A raíz de una lesión que tuve en el fémur de la cabeza por unas estocadas, me prohibieron los deportes de impacto y ahí fue cuando me compré la bicicleta y empecé a andar, en el año 2008. En el 2012, ya me había hecho un grupo de amigos por el tema del ciclismo y decidimos correr el primer Trasmontaña en Tucumán, que es una carrera que se hace tradicionalmente allí ya hace más de 25 años y es todo un desafío. Empecé a entrenarme con un entrenador, corrí la carrera y la pude terminar (siempre corriendo con amigos). Quede enganchado con las carreras y ahí fue donde empezó la parte profesional sobre la bici. Llegué a ser campeón tucumano, subcampeón sudamericano, campeón regional y campeón argentino en el 2019 (cuando tuve el accidente)», dijo.

En cuanto a aquel episodio, Chambret contó que «El accidente lo tuve corriendo el Trasmontaña, cuando faltaban 5 minutos para llegar. Por esquivar a un chico que iba con el padre (que también corrían pero esa categoría no tendrían que haber tenido ese recorrido, porque era la bajada más peligrosa que tenía el circuito), se me descontrola la bicicleta, me caigo y me provoca una lesión medular que me dejó cuadripléjico. Después del accidente, estuve 4 meses y medio en terapia intensiva con respirador y un año en Fleni Escobar».

En cuanto al libro, el mismo surge por un viaje realizado en el año 2021, donde «mis amigos se pusieron como meta llevarme a la Virgen de Catamarca. El video donde se ve que nos iba ayudando todo el grupo a poder llegar hasta ella (son 180 km en bicicleta, de los cuales yo hago 130 km) se viralizó con alrededor de 4000 reproducciones aproximadamente. Ahí conocí a Federico García Hamilton que escribió un libro contando mi historia, porque él vio un video que representó la mitad en bicicleta. Se contactó conmigo, nos hicimos amigos y empezamos a juntarnos 1 día a la semana para armar los relatos y escribir el libro», expresó.

«Se llama “30 segundos” porque cuando vuelvo de mi recuperación del Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica de Fleni (Escobar), que estuve un año. Cuando volví de allá, vi una foto que es la que hoy está en la portada del libro y fue tomada 30 segundos antes de mi accidente», contó Daniel.

«Quiero que se conozca mi historia, que a alguien le sirva como motivación y superación de problemas muy pequeños que uno se hace en la vida y no valora lo que tiene. Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, y que 30 segundos después, ya no tengas lo mismo que tenías. El libro ya se presentó en Tucumán y Salta, donde tuvo mucho éxito en ambos lugares. Lo que yo he buscado es no ser un ejemplo, sino que mi historia le sirva a alguien», finalizó.

El libro «30 segundos» de Daniel Chambret se puede conseguir en la presentación que es a las 19 horas en el Cine Teatro Monumental Sierras. Va a estar seguramente en un par de bicicleterías de la ciudad (seguro en la de Lito Oviedo), y sino se puede comprar vía Internet entrando al link que se va a encontrar en el perfil del Facebook personal de Daniel. En la presentación va a estar a un precio especial ($5000), y si se compra en Internet o bicicletería, va a valer $6000. Además, el libro ya lleva más de 900 impresiones, y ya se encuentra en otros países: Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, España y Francia.