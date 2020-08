“Repudiamos el atropello a nuestra reserva natural”

El pasado miércoles, la presencia de personal de Servicios Públicos en la Reserva Natural de Barrio Liniers no pasó para nada desapercibida y causó un gran malestar. En vías de levantar juegos para niños en el sector es que desde la secretaría de Pablo Ortíz desmalezaron la zona y eso generó un repudio masivo.

En este marco, esta mañana desde el Centro Vecinal del barrio, emitieron un comunicado a través de su página oficial de facebook, en el cual repudian dicha acción y señalan fuertemente a Ortíz como alguien que no he tenido la información necesaria previa antes de tomar semejante decisión, en un area natural protegida.

Aquí el comunicado completo:

“El motivo de esta nota es para manifestar el total desacuerdo y repudio hacia el accionar del Secretario del área de Servicios Públicos, quien el día miércoles 05 de agosto, ordenó el desmonte casi total de la Reserva Natural -área de preservación y conservación de diversidad biológica-ubicada en la plaza Manuel Belgrano de Barrio Liniers. La misma colinda con la escuela Santiago de Liniers -tanto de nivel primario como inicial-, el Centro de Desarrollo Infantil municipal “Gabriela Mistral” y con el Centro Vecinal.

Este hecho deja al descubierto que ciertas decisiones tomadas desde áreas importantes del Estado no cuentan con la información ni la capacitación pertinente; siendo fundamental en estos casos actuar con la humildad suficiente para, no sólo reconocer la falta de conocimiento sobre el tema y acudir a profesionales idóneos, sino también escuchar y valorar la opinión de los y las vecinas que hace años llevan adelante acciones de concientización y puesta en valor de la flora y fauna autóctona, en articulación con la comunidad educativa y organizaciones sociales.

Desde el Centro Vecinal en reiteradas ocasiones se solicitó la intervención y revalorización del sector de la Reserva, entendiendo la importancia de su biodiversidad y la posibilidad de que fuese un espacio permanente de estudio y formación. Por otro lado, se creyó conveniente que contase con luminarias -para mayor seguridad-, como también que se delimitara perimetralmente sus veredas, para evitar la formación de microbasurales.

Nos preocupa que, en opiniones emitidas a un medio local, el señor secretario, en un intento de minimizar el impacto socio- ambiental y desconociendo la importante pérdida de servicios ecosistémicos producido, expresa que, en este lugar, se colocarían juegos para niñas y niños. Sin embargo, el funcionario parece desconocer el territorio, ya que sobraba espacio físico para la colocación de dichos juegos en nuestra plaza. Por lo tanto, no había entonces ninguna necesidad de intervenir sobre el bosque nativo que, por otra parte, era un área protegida, además, de ser reconocida como reserva natural.

Cuando una decisión es tomada desde el desconocimiento y la falta de respeto hacia el trabajo colectivo, se da uno de los peores escenarios: cometer errores graves e irreversibles que perjudican la calidad de vida de cualquier ciudadano y ciudadana.

En todo caso, una de las necesidades urgentes que tenemos, no sólo los vecinos y vecinas de Alta Gracia, sino los y las habitantes de todo el territorio provincial, es el de conservar, proteger y preservar nuestros bosques nativos -de los cuales quedan menos del tres por ciento-, y generar mesas de trabajo participativas que aborden las problemáticas socio- ambientales para que, de manera planificada y organizada, lleven adelante un manejo adecuado del ambiente y de los recursos naturales, evitando que se produzcan consecuencias que perjudiquen tanto a las generaciones presentes como a las futuras”.

Centro Vecinal Barrio Liniers