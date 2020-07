“Respecto al COE la queja es constante y me parece una desprolijidad para todos los vecinos”

En la mañana de este martes, quien pasó nuevamente por los estudios de la 88.9 fue la Concejal de Alta Gracia CRECE, Amalia Vagni. La Jefa del Bloque de la oposición, enfatizó en el manejo que se está dando dentro del COE Regional, tras la salida de Pablo Ortíz, y dijo estar preocupada.

“Me parece una problemática, una desprolijidad y una preocupación para todos los vecinos de la ciudad de Alta Gracia como están manejando el Coe. No es para defender a Mariana Garay, pero cuando se saca a Pablo Ortiz y con el trabajo que se venia realizando, la veníamos llevando bastante bien. No teníamos todos los casos que hay hoy en la provincia. Pero haberlo sacado del COE para llevarlo a servicios públicos y no haberlo reemplazado en ese lugar que hace al manejo politico si se quiere, me parece un error garrafal”, sostuvo la funcionaria a la vez que explicó que “una cosa es la responsabilidad de salubridad que tiene Mariana Garay y otro el manejo político para poder llegar a todas las comunas”, algo que tenía evidentemente Ortíz.

La concejal aseguró que los vecinos están desconcertados sobre qué permisos deben tramitar y demás. “No hay quien ponga la cara y decir te soluciono esta problemática. La queja es constante, en cuanto a no poder comunicarse con los números del COE. Hay líneas que no atienden y otras que están en horarios de administración pública y nada más”, agregó.

“Al tema de residuos hay que darle una importancia suprema”

Vagni habló además del proyecto de reforma del código de ambiente que presentaron este lunes. El cual insta a la diferenciación de los residuos y que los vecinos adapten dicha conducta. “Me parece que esta época donde la gente esta en la casa, era una buena oportunidad para empezar con lo que es la separación de residuos. No hemos perdido el tiempo así que se puede iniciar en estos momentos también. Entiendo que ha habido otras cuestiones más importantes, que era lo de salubridad. Pero se podrían haber tomado algunas cuestiones pequeñitas para ir comenzando con algo“, dijo.

Sobre el tema de la “Gestión Integral de Residuos”, la cual será parte de la orden del día de la sesión del Concejo de este miércoles, la Concejal expresó: “decimos que es integral porque debe ser un todo que hace a la economía circular como lo llaman en el término. Aquello que no utilizo lo puedo descartar pero la idea es que ese descarte vuelva circularmente al mercado y a la materia prima para poder revalorizarlo y hacer algo con eso”.

“Al tema de los residuos hay que darle una importancia suprema, primero por la contaminación, segundo porque puede ser una pequeña o mediana fuente de trabajo para aquellos que recuperen ese residuo. Hoy en Alta Gracia es una problemática que hay que resolver urgentemente. Tenemos que reducir al máximo lo que estamos mandando a Piedras Blancas, no tiene que ser algo del gobierno de turno, sino para que se quede”, enfatizó la ex candidata a viceintendenta.

Por ultimo, sobre las relaciones dentro de su partido, Vagni reconoció que “está bien” y que por lo pronto están acompañando al oficialismo con lo del coronavirus. No obstante-y palito mediante al oficilismo- dijo que siempre est{an “despojados de otras cuestiones”.