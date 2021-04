Robaron en la casa de la artista Carmen Buteler

En las ultimas horas, la artista Carmen Buteler fue víctima de robo en su casa de Falda del Carmen.

A decir verdad, él o los delincuentes ingresaron al taller de arte ubicado en el mismo terreno a metros de su vivienda y se llevaron varios objetos que Carmen utiliza para trabajar.

La artista hizo el posteo en sus redes sociales, enumerando todas y cada una de las herramientas que le sustrajeron y, en diálogo con RESUMEN, dijo que no había dinero. “Deben haber ingresado cuando el taller estaba adentro y yo en la casa. No llevaron dinero porque no había pero si elementos que para mi son muy útiles y de mi trabajo diario”, dijo.