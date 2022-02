Roberto Quinteros terminó primero en San Antonio de Arredondo

El pasado fin de semana se realizó la 11° edición del Night Running en la localidad de San Antonio de Arredondo. Competencia en la cual varios atletas de la ciudad de Alta Gracia estuvieron compitiendo con grandes resultados.

Uno de ellos fue Roberto Quinteros, quien hacía mucho tiempo no competía, y terminó sobresaliendo en los 10k del gran Trail nocturno que se disputó en el Valle de Punilla.

El atleta de la ciudad del Tajamar, le contó a RESUMEN como fue la experiencia en esta carrera en la cual compitió por primera vez logrando un 1° puesto en la categoría 45 a 49 con un tiempo de 43 en los 10k.

“Hace mucho que no compito en nada, dije 10 km me vienen bien, así que me inscribí un día antes de la carrera y fui. Y bueno estaba entrenando pero como para “darme leña”, pero se dio así, fue una carrera linda tenía sus partes llanas, parte de Trail, muy entretenida la verdad”.

Por ultimo hizo un reconocimiento para uno de los atletas de la ciudad que también participó. “Había chicos de alta gracia, estaba Cuquino que es un rival muy fuerte, yo lo admiro mucho”. Concluyó