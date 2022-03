Robo en el Corralon: La querella solicitó que se acumulen dos nuevos hechos

A cuatro meses del esc谩ndalo, el robo en el dep贸sito municipal sigue dando tela para cortar. Con un inspector detenido y acusado de ser quien rob贸 y vendi贸 al menos 10 motocicletas secuestradas en diferentes operativos municipales, la querella solicit贸 la acumulaci贸n de dos nuevos hechos.

Daniel Villar, representante legal del Municipio, explic贸 a RESUMEN que se trata de dos nuevas motocicletas cuyo paradero se desconoce y que deber铆an estar en el Corralon y por las cuales sus propietarios se帽alan a Vivas, el ex municipal detenido.

As铆 mismo, la respuesta fue de 芦espera禄. Mientras la causa permanezca en em Juzgado de control, esa sumatoria no puede realizarse. Por otro lado, la Justicia no dio lugar al pedido de nulidad de la prisi贸n preventiva del aprehendido- algo que hab铆a solicitado la defensa considerando que no exist铆a riesgo procesal- y Vivas continuar谩 en prisi贸n.

Recordemos que la causa tiene a otro involucrado aunque en libertad, el sujeto a quien le retuvieron la primer motocicleta y que sign贸 a Vivas como quien se la hab铆a vendido. 脡ste, est谩 imputado por encubriendo pero la querella tambi茅n solicit贸 el an谩lisis de esa car谩tula, argumentando que el hombre hab铆a sido part铆cipe directo del robo.