Rodolfo Eiben: «Estamos sorprendidos por el porcentual obtenido, superamos a Macri por cinco puntos»

«Llegué esta mañana a Buenos Aires, tomé el primer avión. Estamos muy sorprendidos gratamente por el porcentual obtenido. Hemos tenido y superado al del ingeniero Mauricio Macri en 2015 en 5 puntos. Hemos sacado 75 puntos, lo cual es una enormidad de votos en favor de Javier Milei. Misión cumplida en ese sentido. Ahora comienza otra etapa de esta historia de levante, que empezamos hace no tanto tiempo -2 años atrás- y hoy la realidad es en cuanto a proyectos y gestión de gobierno que tenemos que iniciar a partir del 10 de diciembre» comenzó Rodolfo Eiben, referente local de «La Libertad Avanza» en el aire de «Todo Pasa».

Y continuó: «Por naturaleza propia mía, a mí no me interesan los nombres, ni cargos, ni dinero ni nada que tenga que ver con eso. Lo único que me interesa es el valor humano de las personas y así lo tengo en cuenta o lo califico. Anoche ya aparecían personas que hace años que no veo y ya me pedían cargos por Whatsapp. La gente no tiene límites y yo ya estoy avivado para dejarme sorprender».

«Se modificó para bien con la incorporación del PRO a esta campaña, y los votantes de la señora Bullrich. Por el conocimiento que tenían en el territorio del interior del país, yo dije que debíamos incorporar a la gente de Macri y nosotros, al no tener legisladores ni gobernadores, era necesario la incorporación. Lo que debería venir ahora es federalizar el gabinete nacional, para que tengan cabal conocimiento de lo que sucede en el interior de la república» agregó Eiben.

«Al haber duplicado la cantidad de fiscales, profundizado el cuidado de los votos y haber hecho imposible un fraude, a Massa no le quedaba nada. Mucho mejor lo que hizo es salir a reconocer rápidamente que perdió la elección» concluyó el ex candidato a gobernador por «La Libertad Avanza».