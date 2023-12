Rodolfo Eiben: «Se le debe dar al Parlasur la importancia que merece y pagarle a los legisladores»

Rodolfo Eiben, ex candidato a gobernador de Córdoba a través del Partido Demócrata, que integra La Libertad Avanza, quien también fue candidato a diputado por el Parlasur -en las elecciones nacionales- y finalmente fue electo, fue entrevistado por el equipo de «Todo Pasa».

Trascendidos indican que el parlamentario sería escogido para la presidencia temporaria del Parlasur, ante los mismos, contó: «Fui la semana pasada por algunos colegas diputados, elegido como presidfente. He tenido contacto con integrantes de Juntos Por el Cambio y del PRO que también votarían por mi, más otros de otras fuerzas, de otras provincias, que también me votarían. Debe decir que también hay otros dos candidatos. La última palabra la tendría la Cancillería de Argentina, que estará a cargo de Diana Mondino. Soy prudente con la postulación pero no es seguro«.

Sobre la realidad del Parlasur, relató: «Es un organismo bien intencionado en sus orígenes pero poco desarrollado. Hay que darle la importancia que se merece, fueron elegidos por el pueblo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, éste definió que no se les pagaría sueldos a los legisladores, lo cual hace que quien no tenga medios propios, por ejemplo, no puede asistir a la asunción que es en Montevideo. Es un cargo que honra y no cualquiera puede acceder. Es un despropósito, no se puede exigir sino te pagan, es ad honorem».

Con respecto a la agenda con los países limítrofes, detalló: «Entre los proyectos más importantes, está contemplado el bragado de la hidrovía para que puedan introdurcirse naves de mayor calado y poder incrementar más exportaciones. Tenemos que trabajar en conjunto para que esto suceda con Brasil y Paraguay. También es necesario trabajar en la situación energética, cómo vamos a avanzar con las energías renovables, cómo manejamos las represas hidroeléctricas de Yacireta e Itaipú, para ver cómo llevamos a cabo todas las tareas que realizan a mediano y largo plazo. En febrero o marzo ingresasn los bolivianos y con ellos se deben hablar sobre la minería y el gas. El acuerdo con la Unión Europea, además«. «Hay muchos que hablan, pero pocos que entienden en esta magna institución, nos confunden con los vagos del congreso, yo no tengo nada que ver con ellos, yo soy un hombre de trabajo, conformado en la profesión desde muy chico» agregó.

En relación al Parlasur, narró: «Son aproximadamente 40 bancas que representarán a provincias de toda la Argentina. Todos tienen igual de personería, las mismas facultades y obligaciones. Entre ellos está Luis Brandoni, Federico Andajasi (periodista), Victoria Donda (la que pagaba con fondos del estado a sus empleadas domésticas), los gobernadores de San Juan y Santiago del Estero, entre muchos otros». La asunción será el 18 de diciembre en Montevideo, el lunes después de la asunción presidencial. Eiben manifestó que le gustaría estar en la comisión que dialogará con la Unión Europea.

Respecto a La Libertad Avanza, expresó: «Esta es una fuerza nueva, espero que no se traigan tantos externos sino que se conforme con los propios. Estamos seguros que se vienen tiempos difíciles. Tendremos errores y virtudes pero seguramente cuando la gente vea que todo el trabajo y todo el esfuerzo que se hace, tiene sus frutos, va a comprender y nos va a apoyar».

«Yo estoy para trabajar, no voy por un cargo ni por un sueldo y voy a dar todo lo que tenga a mi alcance para la gente» concluyó.