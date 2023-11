Rompió el silencio: Lauty Gram habló de su relación con la China Suárez

Los rumores del posible romance entre Eugenia “la China” Suárez y Lauty Gram, ya están posicionados en la agenda de los medios de comunicación hace ya varios meses. Ambos se mostraron juntos en varias oportunidades y como si no fuera poco, también se piropearon en las redes sociales. Pero los fanáticos están a la espera de que alguno confirme finalmente qué es lo que hay entre ellos.

A partir de estas versiones, el joven de 21 años decidió romper el silencio y hablar de su relación con la actriz. Durante una entrevista, el cantante contó cómo es su vínculo con Eugenia y dio detalles exclusivos al respecto. Estos no tardaron en viralizarse en las redes sociales y generar repercusión: “Con la China la mejor. Es re buena persona, es copada”, comenzó diciendo Gram en diálogo con el streamer Nico Chervin.

En ese sentido, el cantante reveló cómo es su vínculo con Suárez: “Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina (es) re copada, me cayó re piola, nos cagam… de risa”, confesó Lauty.

“Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando”, agregó confirmando que no les molesta la exposición.

Por otra parte, Lauty Gram reflexionó: “La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo lo noto cuando vamos a un lugar que están así, como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena… Y lo filtran como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada que ver”, agregó.

“Solamente que nos juntamos porque…sí, Ya igual no la veo hace como tres semanas, pero cuando nos veíamos era porque nos cagábamos de risa juntos. La pasábamos piola entonces nos juntábamos más que nada por eso”, concluyó el cantante sin dar mucho más detalles de su vínculo con la actriz.