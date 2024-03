Rudy Eiben: “Spaccesi es un actor de reparto en política”

Rodolfo “Rudy” Eiben, Parlmentario del Parlasur, compartió en primera persona con el equipo de “Todo Pasa” la situación que se vivió en dicha institución el día lunes, donde tres bloques integrantes del Parlasur se opusieron a la continuidad de Alfredo Olmedo como presidente de dicho cuerpo colegiado, por la falta de unicidad en los criterios y objetivos en cuanto al manejo administrativo y político de la institución, en donde desde el mes de diciembre no había ninguna reunión convocada de parlamentarios, Olmedo no contestaba llamados ni mensajes telefónicos, y donde además se menoscabó la presencia y persona de distintos parlamentarios, de lo que Rodolfo responsabilizó directamente a la secretaria de Alfredo Olmedo. Esta situación desembocó en un “escandalete” según términos del propio parlamentario, donde se vivieron momentos de tensión por impedir el acceso a la sede del Parlasur a los parlamentarios, y otras situaciones que generaron el repudio y acaloradas discusiones en contra de Alfredo Olmedo. Esto provocó que varios integrantes de esa institución votasen por la destitución del ex legislador de campera amarilla.

A raíz de esto, el legislador Agustín Spaccesi brindó días pasados fuertes declaraciones a este medio, referidos a que Eiben había votado en conjunto con el Kirchnerismo en oposición a lo que el presidente Milei necesitaba del Parlasur. Ante estas declaraciones, Rudy calificó al legislador cordobés como “un actor de reparto en la política” de quien no quiso hablar porque “estaría bajando un escalón” al hablar de una persona que “está procesada por violento, por derribar a puñetazos a un jubilado” por lo que consideró no merece que le conteste.

Durante la conversación surgió la inquietud de si este cruce se daba por la feroz interna que se está desarrollando entre los libertarios de Córdoba, ya que hoy la Justicia Electoral había fijado audiencia para consolidar el sello de La Libertad Avanza en la provincia, es decir, no coalición de la manera que sucede hasta ahora, sino como una fuerza con sello propio y no un conjunto de partidos en una alianza. Esto podría provocar que agrupaciones como el MID de Cecilia Ibañez, o el Partido Demócrata de Rodolfo Eiben (quienes cuidaron los intereses del presidente Javier Milei en las últimas elecciones) queden un paso atrás con respecto al diputado Gabriel Bornoroni, hombre muy vinculado a Martín Menem, quien hoy viajó a Córdoba por esta situación.

Ante este planteo, Rudy manifestó que los que tienen el acuerdo nacional y llevaron a Javier Milei a la presidencia son el Partido Demócrata, consideró que son la columna vertebral de la candidatura presidencial de Milei, y por lo tanto “quien quiera integrar el partido que sea con el nombre que fuere, tiene que hacerlo por sus propios medios y por su propio esfuerzo, y no queriendo apropiarse del esfuerzo y el trabajo de quienes desde el comienzo bregamos para para que Javier Milei llegue a la presidencia de la Nación; no vamos a permitir el trabajo y la labor espuria de oportunistas” enfatizó, asegurando que el partido demócrata llevó el triunfo en Córdoba por el 76% de los votos. “Mi relación con el gobierno nacional es excelente, yo trabajo para el gobierno nacional, pero trabajo, no conspiro. Estos son ‘chichipíos’ que andan dando vuelta, adjudicándose representatividad y presionando en la justicia para que les otorguen un beneficio”.

Al cierre de la comunicación, Rodolfo Eiben remarcó que el ejemplo que debe dar la política es de servicio, mientras que alguna “gentuza” como él mismo los calificó, “solo piensan en servicio propio, aprovechándose de candidaturas que les ofreció en su momento el partido demócrata”.