Saira Asúa: “Son importantes estos espacios para que las acompañantes sean reconocidas institucionalmente”

En la mañana del viernes 26 de marzo, se llevó a cabo una jornada de encuentro y capacitación en la Casa de La Cultura, a cargo de profesionales del Ministerio de la Mujer del Gobierno de Córdoba, en la que se abordó a través de un taller, el rol de las acompañantes comunitarias como facilitadoras de derecho.

Valeria Amateis, Directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Alta Gracia, explicó a RESUMEN DE LA REGIÓN: “Se trata de un Taller que dictó el Ministerio de La Mujer, donde se charló sobre el rol de las acompañantes comunitarias. Participaron personas que han hecho la diplomatura y otras interesadas en el tema. Se hizo una convocatoria a través de las organizaciones sociales, ya que están trabajando en los diferentes territorios. En el curso se estableció que pueden hacer las acompañantes y dónde pueden acercarse por ayuda, a la Fiscalía, al Polo de la Mujer, a un Punto Mujer para encontrase con los profesionales que deben hacer los abordajes correspondientes (…) Se estableció un protocolo de acción, el cual fue enseñado también a personal policial”

La funcionaria manifestó que continuarán trabajando con el Ministerio de la Mujer, en pos de actualizar el protocolo establecido en 2011, en el cual se establecen las funciones que le tocan a cada institución. Se articula con el Área Familia y el Punto Mujer local y el Polo de la Mujer cuando hay un caso local para realizar el acompañamiento y asesoramiento. Hacia adelante, Amateis proyectó hacer actividades con las Emprendedoras, seguir capacitando funcionarios y empleados públicos con la Ley Micaela y seguir tratando el tema de salud.

Por su parte, Asúa, representante del feminismo local y de SOMOS-Barrios de Pie, opinó: “Nos pareció un espacio muy interesante y muy importante porque es el puntapié inicial para un primer encuentro para que esta red de acompañantes sea reconocida a nivel institucional. Sabemos que la cantidad de denuncias por día que recibe la Fiscalía son cinco y que los espacios de contención para mujeres y disidencias existen pero son escasos y lo vemos todos los días cuando acompañamos a una compañera que esta atravesando una situación de vulnerabilidad”.

“Nos parece positivo si nos seguimos juntando y articulando, seguir tejiendo redes, fortalecer a la red de acompañantes y empezar un camino hacia la creación conjunta de políticas públicas integrales para las mujeres, niños, niñas, adolescentes, LGTBQ+ víctimas de violencia, para evitar la revictimización, para prevenir la violencia en todos sus sentidos, para poder vivir en un mundo libre, justo, inclusivo e igualitario” concluyó.

ROL DE LA ACOMPAÑANTE COMUNITARIA

“Nuestro rol es estar, escuchar activamente, es ser el nexo entre ellas y las instituciones, muchas no reciben la ayuda que esperan o no quieren hacer la denuncia. Y los sabemos por datos relevados por nosotras mismas o que hemos encontrado en medios de comunicación, una de cada cinco mujeres víctimas de violencia de género, no realiza la denuncia. Y allí es donde el trabajo de territorio es importante, se construye escuchando, hablando, caminando la calle: en ese marco, este entramado entre las instituciones, el estado, las organizaciones sociales y las promotoras comunitarias, es un salto de calidad para esta red, para que seamos reconocidas las históricamente excluidas, las mujeres” declaró Asúa.

Esta actividad se enmarca en las actividades realizadas durante el Mes de la Mujer por la Dirección de Relaciones Internacionales y Políticas de Género junto con el Área Familia de la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad del Gobierno de la ciudad de Alta Gracia.

