Sandra Merlo tendrá su debut como profesional

Desde el 2 al 4 de diciembre se realizará en el City Center de Rosario el Campeonato Argentino, Sudamericano y el Sur Pro Cup de Fisicoculturismo, que reunirá a fisicoculturistas de distintas partes del país y de Latinoamérica.

El Departamento Santa María como no puede ser de otra manera tendrá representantes, en este caso será Sandra Merlo, oriunda de Anisacate, quien hará su debut profesional. Lo hará el último día de la competencia (4 de diciembre).

Hay que recordar que Sandra obtuvo la Pro Card que la habilita a participar de forma profesional en el mes de abril en Montevideo, Uruguay, al ganar la categoría Master del Muscle World Championships.

“Es el premio mayor que todo atleta aspira a llegar y llegamos. Como que no caigo todavía, todo el mundo me saluda, y no caigo de lo que logré. Esto es mucho sacrificio mucho trabajo de muchos años y metiéndole y no darte por vencido, no la obtuve fácilmente y fue remarla mucho. El que se cansa pierde, en algún momento iba a llegar, yo tenía la fe. Nos llegó esa tarjeta profesional que ahora tengo que gestionarla y bueno buscar las ligas mayores” Eran las palabras de Sandra en charla con RESUMEN luego de la victoria en Uruguay.