Santa Ana y un problema sin solución… los perros sueltos

La problemática de los perros sueltos en Villa Parque Santa Ana sigue siendo un constante sin solución en la zona. Ya en 2019 este medio hacía pública la preocupación de los vecinos, por el ataque que deliverys y niños, entre otros, sufrían a diario circulando por las calles del barrio -algunos más graves que otros- y la necesidad de que el Municipio interviniera en el tema. Hoy, dos años después la situación parece ser desbordante y en reclamo es exactamente el mismo.

“Ya no sabemos que hacer ni a quien recurrir. Hay calles por las que directamente no podes pasar porque los perros te muerden. Cuando pasa algo, preguntas y los perros no son de nadie o en otros casos es mejor no hablar con loa dueños porque se enojan. Entonces que tenemos que hacer?, sostuvo una vecina en diálogo con RESUMEN. Ni hablar de la osadía que tienen a diario quienes hace reparto de comida en moto por el lugar. “Ya nisiquiera pueden trabajar porque los perros los atacan. Es una verguenza. Necesitamos que el Municipio intervenga ya”, agregaron.

Harto del problema, en las últimas horas un vecino compartió la posible solución a través de las redes. “Propongo que la Municipalidad haga un relevamiento con nuestros municipales que caminan la zona y que muchas veces son ladrados y vaya a saber si mordidos”, inicia el posteo del vecino y continúa:

“Tener un sector para la estadia de perros que se encuentren sueltos. Como medida de multa hacer abonar al dueño/a del perro un kit para que su mascota no esté suelta en via publica (1collar 1,5 mt de cadena, 6 mts de alambre de acero, 2 estacas para sujetar el cable y la cadena). Que se haga algo! es una vergüenza que como sociedad no tratemos el problema, a la noche se ven jaurias de perros atras de una perra en celo, son un peligro para los niños y para los que circulan, ya sea en bici , moto, auto o cualquier otro vehiculo. Incluso son un peligro para nuestros adultos mayores de nuestro pueblo”, sostiene.

¿Será la solución?.