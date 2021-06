Santos, Juez y Hernández Maqueda sellan alianza y buscan sumar a De Loredo

Este sábado, mientras se desarrollaba el Congreso Radical, se consolidó una de las uniones dentro del espectro de Juntos por el Cambio compuesta por el Presidente del Frente Cívico y Diputado Nacional Luis Juez, el Presidente de la Coalición Cívica-ARI Gregorio Hernández Maqueda y el ex Ministro de Turismo de la Nación y amarillo predilecto de Mauricio Macri, Gustavo Santos. Desde el PRO Nacional ven con muy buenos ojos esta reunión pero les alertan a los aliados de la necesidad de buscar “la pata radical”: Para eso varios coinciden en la idea de “sumar” a esa mesa dirigencial al Concejal de Córdoba Capital Rodrigo de Loredo y líderes radicales afines como Orlando Arduh, Javier Bee Sellares y Javier Horacio Fabre. Es más, hoy, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta difundió a través de sus redes sociales un video en donde recomienda el libro de De Loredo “Detener la caída”: “Quiero mandar un saludo a Rodrigo y felicitarlo por el lanzamiento de su libro Detener la caída, el cual nos invita a conocer en detalle la ciudad de Córdoba y sus desafíos”, manifestó el líder nacional amarillo.

Recordemos que la UCR Córdoba, lanzó un comunicado de unidad reclamando encabezar las listas de candidatos a Diputados y Senadores Nacionales pero sin dar nombres de quienes podrían ser los principales líderes que ocupen esas candidaturas. Desde Convergencia Radical, la alianza Mestre-Negri que hoy representa al oficialismo partidario, no ha trascendido la estrategia común ni bajo que liderazgo se van a encolumnar. Pero, desde el Mestrismo, a través de las redes sociales todos los dirigentes, entre ellos la Legisladora Provincial Marisa Carrillo, postearon en sus cuentas personales una imagen en donde aparece el ex Intendente de Córdoba Capital Ramón Mestre con la insignia #RamónMestre2021 en clara alusión a una posible candidatura del ex candidato a Gobernador.

El “Alfonsinismo”, sector radical mas crítico de la alianza con el PRO, ya avisó que se presentará a las PASO con lista pura, como lo hizo en 2017 con el Legislador Provincial, Dante Rossi.