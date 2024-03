Se confirmó el nuevo agente 007: ¿quién será el actor que interpretará a James Bond?

Luego de que culminó la saga de James Bond en 2021 con “No Time to Die”, la revista The Sun anunció este martes la próxima estrella que podría interpretar al agente británico. El actor sucedería a Daniel Craig, quien encarnó el papel por más de 15 años.

Y fue a partir de ahí que buscar al próximo James Bond ha sido todo un desafío. Desde este aspecto, de acuerdo con GQ España, habían rumores que cambiará el curso de la historia al poner un agente mujer en el rol.

Sin embargo, los productores Barbara Broccoli y Michael Wilson descartaron la teoría al entablar dos requisitos inquebrantables: que sea británico y que sea joven para continuar con el rol por muchos años.

Entonces, comenzaron a aparecer varios nombres y entre los actores más sonados para el rol se encontraron Idris Elsa, Regé-Jean Page (actor que participó en la primera temporada de Bridgerton) y Paul Mescal. Sin embargo, nunca existió confirmación oficial.

De acuerdo con el medio de comunicación “The Sun”, Aaron Taylor-Johnson sería el candidato ideal para interpretar a James Bond. Desde este ámbito, el actor británico ya habría recibido la propuesta formal por parte de la productora Eon Productions y firmaría el contrato esta semana.

Él es un actor británico de 33 años que nació en High Wycombe, Inglaterra. Comenzó a actuar a los nueve años y su primer papel principal fue en la película “Angus, Thongs and Perfect Snogging” donde interpretó a Robbie.

El artista ha conformado diferentes franquicias durante su carrera artística. Entre las mismas se encuentra su papel de Pietro Maximoff en Avengers: The Age of Ultron (2015) , Nocturnal Animals (2016), Nowhere Boy (2009) donde interpretó a John Lennon, Savages (2012), Anna Karenina (2012) y Tenet (2020), dirigida por Christopher Nolan.