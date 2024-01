Se cumplen nueve años del crimen que sacudió a barrio Parque San Juan, el de Gonzalo Tejada

Se cumplen hoy nueve años del homicidio de Gonzalo Tejada, el joven de 18 años que fue asesinado de un disparo y rematado a patadas en barrio Parque San Juan.

Todo ocurrió en la populosa plazoleta del Divino Niño. Aquella tarde, se disputaba un partido de fútbol y todo terminó en tragedia.

“Yo lo había visto a las tres y media de la tarde, me lo crucé en la esquina. Tenía que cambiarle unos repuestos a la moto y me dijo ‘llegate a las seis que no voy a ir a patear’, patear le dicen ellos a jugar a la pelota. Bueno entonces yo a esa hora fui a la casa del padre donde él estaba viviendo y habrán pasado 10 minutos cuando llegan dos chicos en moto, amigos de él y cuando bajó uno yo ya le vi la cara; estaba pálido y me dijo ´Mariela, Mariela a Gonzalo le dispararon acá en la plaza´», recordaba Mariela, madre de la víctima, en la entrevista brindada al programa Tiempos Violentos por Canal Dos, en el 2019.

«Lo llamé al padre y salimos con el auto. La plaza era un mundo de gente, la verdad es que yo no entendía que decían, la desesperación de verlo en el piso, que respiraba. Logramos cargarlo al auto y llevarlo a la guardia. Entramos y justo venia saliendo el doctor Carretero y los chicos que lo entraban le gritaron ´herido de bala´, yo miraba porque decían eso y yo no le veía una gota de sangre, no me imaginaba ese desenlace. Yo lo llevaba de la mano y ahí lo pusieron en una camilla. Yo solo quería tenerlo despierto, le hablaba y le hablaba, no se si escuchaba mi voz pero giraba la cabeza. Y en eso siento que me aprieta fuerte la mano y me suelta despacito, hizo una respiración profunda y ahí cerró sus ojitos. No entendía lo que pasaba y me agarró una desesperación de querer despertarlo, no se durante cuantos minutos y el doctor me dijo que ya no se podía hacer nada. Yo quede en shock, no esperaba eso”, recordaba la mujer lo que fue seguramente el día más triste de su vida.

¿El móvil?, muchos dijeron que fue un problema de polleras, otros un conflicto de adolescentes por el liderazgo en el barrio, etcétera. Eso nunca se supo. Lo cierto que los testigos aseguraron que bastó sólo un cruce de palabras para que el atacante fuera a su casa y recibiera de manos de su propia madre “algo plateado”, con lo que luego terminó con la vida de Gonzalo.

Madre e hijo condenados

En 2017, la Cámara 7° del Crimen condenó a la madre del homicida a la pena de diez años y tres meses de prisión. La Justicia la responsabilizó de haberle facilitado el revolver a su hijo menor de edad para que este fuera y acabara con la vida de su enemigo, Gonzalo. El adolescente también fue hallado culpable pero por la Ley de Minoridad tuvo que estar un año en un Complejo de Menores y a posterior recuperó su libertad. Así mismo, la Justicia le hizo un seguimiento a fin de comprobar si éste se había reinsertado o no en la sociedad, si era hoy un adulto de bien que había cambiado sus hábitos o si seguía delinquiendo.

Los resultados fueron contundentes. El homicida de hoy 20 años de edad, tuvo dos causas penales en el medio, no había cumplido “ni en lo más mínimo” las expectativas de la Justicia ni aprovechado ninguna de las posibilidades que lo amparaban en su condición de menor. Por ello, en el 2019 y en un fallo extraordinario, la condena llegó y el asesino de Gonzalo fue sentenciado a siete años y tres meses de prisión efectiva.