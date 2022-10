«Se hacen análisis ahistóricos: se olvidan que este gobierno le puso el cuerpo y contuvo a la sociedad durante la pandemia»

«Mané» Chiotti fue entrevistada por el equipo de «Todo Pasa» formato sábado y habló sobre su gestión delante de la UDAI Alta Gracia, su pensamiento político y sus alianzas.

«Me tocó asumir la seguridad social en abril del 2020, en pleno inicio de la pandemia,en un momento durísimo. Este gobierno nacional fue un Estado presente, debió contener a la sociedad, en un momento donde corría riesgo la vida de todos. Se hacen análisis ahistóricos: mucha oposición hizo teletrabajo y el oficialismo puso el cuerpo. Me da mucho orgullo lo que se hizo en ese tiempo. Por ejemplo pasamos de una Secretaría de Salud a un Ministerio de Salud y desde ANSES avanzamos en muchos derechos» contó la referente sobre sus inicios en la cartera de seguridad social.

Sobre su militancia, Chiotti narró: «Soy parte de la Cámpora. Milito desde los 14 años. Tenía 4 años, cruzaba el puente Velez de Sarfield y me iba hasta el kiosco y hablaba con el kiosquero. Había un linyera al que le preguntaba siempre que le faltaba. Militaba con mi vieja en barrio Suárez, era muy católica, así que siempre estuve ´con lo de pensar en el otro´. También milité en la secundaria y en la universidad, previo a que existiera el kirchnerismo. Luego me recibí de politóloga en la Universida Católica -porque no estaba la carrera en la Nacional- y me gané una beca para estudiar en Santa Clara, Cuba. Empecé a trabajar con los campesinos y viví allá tres años, hice mi tesis sobre la Reforma Agraria Cubana».

Con respecto a su pensamiento, explicó: «Yo siempre he seguido la misma línea. No es cómodo. He sido coherente con mi forma de pensar. He trabajado en política, mi profesión es la política, uno se tiene que formar, uno tiene que tener corazón».

«Me costó caro entrar al PJ. Se subestima mucho a las mujeres, o sos de Facundo (Torres) o sos de Walter (Saieg). Aquí en Alta Gracia la referencia kirchnerista soy yo. Creo que Saieg no ha sido nunca kirchnerista, hizo un acuerdo con Casserio, que es válido. Marcos (Torres) ha sido mas abierto, tiene otra cabeza. Tengo muy buena onda con todos, todas y todes. Basta con que sos de éste o sos de aquel. Basta de la toma de decisiones en cafetines de machos. Basta con ´venís de la mano del padrino’…no subestimemos más a las mujeres» opinó sobre el peronismo local, Chiotti. «Hay mucho peronista en Alta Gracia que le gusta Cristina (Fernández) pero no lo puede decir» sentenció.

Con respecto a su labor en ANSES, detalló: «El 80% de los que fueron esta semana al ANSES fueron rechazados porque ya estaban cubiertos y no se fueron enojados, entendieron porqué. Es verdad que falta mucho y que hay que mejorar la distribución de la riqueza». «Hemos realizado 60 operativos territoriales en ambos departamentos, y allí vemos el pulso de la necesidad del pueblo» agregó.

«Si vuelve Macri, va a meter mano en todos lados, nadie habla de como nos endeudó. Ha subido el empleo y nadie lo dice. Los nuevos refuerzos vienen del adelanto al impuesto a la riqueza y de exportaciones, no de la impresión de billetes. Estamos distribuyendo computadoras del Conectar, entre otras políticas» afirmó.

La titular de Anses fue en 2019 candidata a viceintendenta junto a Rodrigo Martínez y al respecto, dijo: «Para olvidar los acuerdos con Rodrigo Martinez, se diluyeron en tres cafés». Y sobre su gestión delante de la Dirección de Educación, expresó: «Falta muchísima más inversión, faltan más escuelas».