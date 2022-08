Se viene la definición del Clío Trophy y hay olor a campeonato

Barum Rally es “Asalto final” del Clío Trophy By Toksport, en el cual la monomarca conocerá a sus nuevos campeones, y entre ellos lo que más posibilidades tienen es Marcelo Der Ohannesian y Paulo Soria la única dupla argentina y sudamericana que están en competencia.

El asfalto checo recibirá a esta nueva fecha del Rally Europeo y la dupla nacional quien en la pasada fecha en Roma logró su cuarta victoria consecutiva cuenta con 100 puntos en el campeonato aventajando a su seguidor directo, el español Sergio Fuentes quien tiene 67 unidades y que en la última fecha se ubicó tercero a más de dos minutos de los argentinos.

Aunque con un sexto lugar les alcanza para campeonar, pero la idea es seguir haciendo un buen trabajo como lo vienen haciendo a lo largo de toda la competencia en la cual están invictos. 4 corridas 4 ganadas.

“Sabemos que tenemos que tomarlo con calma con responsabilidad, tenemos una ventaja, eso nos da un poco de tranquilidad, pero tenemos claro que no podemos cometer ningún error, por que la carrera la tenemos que terminar y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible para no perder ritmo, para no perder performance”. Comenzaba su dialogo en EXCLUSIVA con RESUMEN “Kirra” Der Ohannesian.

Además habla de la importancia de hacer una buena carrera, no solo por el resultado en sí, sino para el campeonato del próximo año. “Todo lo que es relacionado al ritmo de la carrera, sería para que se entienda, no podemos salir despacio porque toda la información que sacamos de esta carrera nos sirve para el año que viene entonces uno tiene que estar al cien por ciento”.

Por ultimo contaba la importancia de tomarlo tranquilidad y la importancia de la buna energía que les transmite la gente. “Estamos que tranquilos, hay que tomarlo con mucha paciencia, van a ser días de mucha ansiedad seguramente, pero bueno sabemos que hay que ir viviendo el día a día estar concentrados, y con el apoyo de toda la gente, la verdad que las cosas han sido un poco más fáciles”. Concluyó.