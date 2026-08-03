Semana de la Lactancia: Charlas de concientización en los Dispensarios de Alta Gracia

Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para promover la importancia de la lactancia como base para un crecimiento y desarrollo saludable de los bebés.

En diálogo con la 88.9, la licenciada en Nutrición Marcela Strada destacó que esta semana busca generar conciencia en toda la comunidad sobre los beneficios de la leche materna y la necesidad de acompañar a las familias durante este proceso.

«La leche materna contiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que el bebé necesita para crecer sano», explicó la profesional. Además, recordó que durante los primeros seis meses de vida la alimentación debe ser exclusivamente con leche materna, sin incorporar agua, infusiones ni ningún otro alimento o líquido.

Estrada señaló que es fundamental colocar al bebé al pecho desde el momento del nacimiento. En ese primer contacto recibe el calostro, una leche rica en anticuerpos y nutrientes esenciales que ayuda a fortalecer su sistema inmunológico y prevenir enfermedades.

A partir de los seis meses, se recomienda comenzar con la alimentación complementaria, manteniendo la lactancia materna, que puede continuar hasta los dos años de edad o más, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos de salud.

La licenciada también remarcó que el acompañamiento a las madres es clave para sostener la lactancia. En ese sentido, indicó que el apoyo debe darse tanto desde el sistema de salud como desde el entorno familiar y laboral. La organización de los tiempos, la contención emocional, el acceso a información confiable y el respeto por los derechos de las madres trabajadoras son aspectos fundamentales para favorecer una lactancia exitosa.

En el marco de esta semana, el Gobierno de Alta Gracia realizará charlas abiertas sobre lactancia materna para acompañar a las familias y resolver dudas.

Las actividades se desarrollarán:

Lunes, martes y jueves a las 14:00 , en el Centro de Salud N.º 3 «Dr. Ramón Carrillo» .

, en el . Martes y jueves desde las 8:00, en el Centro de Salud N.º 7.

Desde el municipio invitan a embarazadas, madres, familias y personas interesadas a participar de estos encuentros, que buscan brindar herramientas y fortalecer el acompañamiento durante una etapa fundamental para la salud de los niños y niñas.