“Si hay algo que nos llevamos del programa es haber conocido gente tan linda”

La Voz Argentina es uno de los certámenes más grandes actualmente donde participan personas de todo el país. Días atrás fueron grabados los videos para la instancia de knock out, dentro de la cual se encontraban dos jóvenes altagracienses. Flor y Vero Soaje, son las menores de 7 hermanos, que se animaron a participar del casting de La Voz en febrero de este año como dueto. Para su sorpresa, quedaron seleccionadas y estuvieron presentes en varias instancias, llegando hasta la etapa de knock out, donde fueron eliminados.

Hoy, Todo Pasa dialogó con Florencia, quien relató cómo vivieron esta experiencia única: “Fue una locura. La que insistió en ir fui yo. Cuando uno es chico, ve todos estos programas en la tele, y nosotras siempre cantamos de pequeñas, pero nunca en un escenario. Este año vimos la publicidad del programa por Instagram y me acuerdo que estaba por rendir un final en ese entonces y pensé “¿por qué no?”, así que empecé a molestar a mi hermana Vero y ella me decía que estaba loca. El día que se hicieron las audiciones, la convencí y nos presentamos. La experiencia fue muy linda y había muchísima gente. Nuestra presentación fue bastante improvisada, no habíamos ensayado”.

Durante el casting, los grupos eran divididos de a 40 personas. Las hermanas Soaje se presentaron con con temas de Folklore y luego en otra instancia interpretaron la canción Amapola, de Juan Luis Guerra. “Pasamos esa instancia, y esperamos sin ninguna expectativa que nos llamaran en marzo”, comentó Flor.

En cuanto a la experiencia, la joven altagraciense la describió como algo único, y destacó el apoyo de los demás participantes, el cual para ella y su hermana fue fundamental para pasar cada etapa. “Estar en el equipo fue muy lindo. Mau y Ricky desde el momento uno siempre fueron muy cercanos. El vínculo de ellos dos como hermanos nos hacía sentir reflejadas, las devoluciones fueron lindas. Trabajar con nuestros compañeros fue fundamental. Compartíamos 24 hs y ya en estas instancias veníamos con mucho estrés, con los viajes y eso. Si hay algo que nos llevamos del programa es haber conocido gente tan linda”, finalizó la participante.