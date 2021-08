“Si no se distribuye equitativamente el conocimiento vamos a llegar al 70% de inflación”

La ex Diputada Nacional y pre candidata a Senadora Nacional por la lista “Para la Democracia Social” dentro de Juntos por el Cambio Griselda Baldata le dio una entrevista mano a mano a RESUMEN. Baldata habló sobre la necesidad de un gran acuerdo nacional en empleo y educación, explicó por que se fue la Coalición Cívica ARI y criticó a Cristina Kirchner.

¿Se puede ser independiente dentro de Juntos por el Cambio?

-“Sí, siempre y cuando tengas las convicciones muy firmes y bien plantado en tu pensamiento o hayas tenido una historia, como es mi caso, de haber sido absolutamente consecuente con el pensamiento y con el programa o la propuesta. Lo que va a definir tu comportamiento como Legislador es la propuesta, si el Partido se corre de la propuesta y vos permaneces fiel a ella, vos sos el orgánico y los inorgánicos serán los otros, quien se corre de la propuesta, engañó al electorado”.

¿Por qué aceptó acompañar a Dante Rossi en las PASO?

-“Por varias razones. Con Dante Rossi, aunque no somos del mismo Partido, venimos trabajando en término de debates y propuestas por una Córdoba diferente, este gobierno provincial, con 20 años en el poder, está agotado y es necesaria la alternancia. Nosotros creemos que debemos hacer seguimiento de nuestros representantes, viendo como trabajan, si es que lo hacen, y en este sentido yo veo que Dante Rossi es un hombre legislativamente muy productivo acompañando las demandas de muchas instituciones a través de su banca siendo social-demócrata al igual que yo. A Dante lo veo mucho “remar en dulce de leche espeso”, algunas veces ni siquiera cuenta con el apoyo de los miembros de su bloque”.

¿Qué opinión tiene hoy en día acerca de Elisa Carrió?

-“Primero la respeto una barbaridad por que es una mujer que le tocó luchar en soledad en su momento, siendo de firmes convicciones y de mucho coraje. Cuando Carrió me convocó para ser su candidata a Diputada en Córdoba en 2005, para luego ser electa como tal en 2007, ella representaba ese tercer espacio necesario para romper este esquema binario de la política ocupando el lugar que tenía el FREPASO en ese sentido. Luego, cuando ella decide romper UNEN decidí no acompañarla y finalmente cuando hizo alianza con el PRO sin darle injerencia a los líderes del radicalismo tampoco me pareció bueno. Yo desconozco a Elisa Carrió cuando defiende a Mauricio Macri, sin hablar en términos personales, por que hemos pertenecido a espacios políticos distintos ya que Macri en los ´90 estuvo con Menem. Por esas razones me aleje de la Coalición Cívica, ya que no podía seguir siendo lineal a mi pensamiento”.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar al Senado de la Nación?

-“Debe existir un marco legal que amerite de un gran pacto nacional en al menos tres o cuatro temas, ya que si no hay posibilidad de ello es imposible alcanzar políticas de estado en educación y empleo. Lo que se necesita es sustituir la asistencia social por empleo genuino y formal, seduciendo la inversión y haciendo que el capital nacional traiga su dinero del exterior. El inversor quiere que la dirigencia política le asegure seguridad jurídica, previsibilidad, un esquema de modificación tributaria para las PYMES, modernización de las leyes laborales y tener un discurso político que esté consustanciado con eso. También se necesita un fuerte compromiso con la educación pública para eliminar los niveles de desigualdad existentes entre aquellos que pueden recibir una educación privada cara de alta calidad y quienes van a escuelas públicas en donde el Estado debe intervenir para elevar el nivel de contenido para que los chicos puedan tener igualdad de condiciones en términos de apropiación de conocimiento. Si no se distribuye equitativamente el conocimiento vamos a llegar a tener 60% o 70% de inflación por que 6 de cada 10 niños son pobres sin posibilidad de ascenso social”.

Independientemente del resultado de las elecciones, ¿Se queda en Juntos por el Cambio?

-“Yo acompañe a Juntos por el Cambio pero desde afuera, sin la militancia comprometida y tampoco ocupando cargos públicos. El compromiso de las cuatro listas que se medirán en las PASO de Juntos por el Cambio, una vez pasado el 12 de septiembre es el de apoyar absolutamente a quienes resulten ganadores, en ese sentido respondo a la pregunta. Ahora, frente a una situación de injusticia o política errática que se dé dentro de Juntos por el Cambio y que a mi me parezca incorrecta, voy a levantar la voz para cuestionarla. Yo soy opositora al Gobierno Nacional y lo fui cuando ejercí como Diputada Nacional de 2007 a 2011 criticando a Cristina Kirchner ya que cuando ella decía que era “progresista” yo decía que eso es imposible ya que el Progresismo es incompatible con la corrupción”.