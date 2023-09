“Si nos convertimos en esclavos de la belleza, estamos fallando como sociedad”

Durante la mañana de este viernes, la doctora Malena Hails quien se especializa en medicina familiar, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, la médica habló de lo que se ve en los consultorios de adolescentes con respecto a los estándares de belleza: “Habría que distinguir la autoestima, la imagen corporal y la alimentación. Lo que se ve más frecuente son los problemas de autoestima e imagen corporal, ya que se tiene una impronta muy importante la imagen social, es decir, todo eso que tenemos que vivir como niños y adolescentes como presión a querer llegar a alcanzar un ideal que realmente es inalcanzable”.

“Estadísticamente hay mayor frecuencia de mujeres adolescentes con esta problemática, pero también tiene que ver porque no se habla mucho de este tema con otros géneros que si realmente lo viven y lo sufren, pero que a lo mejor no están tan acostumbrados a expresarlo. En el consultorio cuando uno da la posibilidad de hablarlo, la situación aparece. No se lo estamos preguntando a los otros géneros, y ese sería un problema”, dijo Hails.

En cuanto a la parte legal, la doctora mencionó que “El código civil a partir del 2015 cambió, y por ley los adolescentes pueden atenderse solos a partir de 13 años en la consulta. Los institutos de salud, por su parte, tienen la responsabilidad de atenderlos. Cuando hay un problema o siempre que quieran, pueden ir acompañados. Es indispensable trabajar con la familia porque es su entorno (sobre todo hay que trabajar con la gente adulta, que tienen otra mirada a causa de la época)”.

Además, la profesional expresó que “En la adolescencia es muy importante validar las emociones. Con respecto a los adultos, es un poco más complejo pero es recuperable. El trabajo interdisciplinario y en equipo es fundamental, pero hay casos muy graves. La pandemia hizo muchos estragos y el número es alarmante, no solo con la bulimia y la anorexia. Hay otros trastornos presentes en la sociedad y hay que saber detectarlos para ayudar a los pacientes”.

“Todo lo que nosotros hagamos de manera natural y nos haga sentir bien está perfecto, pero convertirnos en esclavos de la belleza, ahí estamos fallando como sociedad. Lo que deberíamos hacer es poder verlo o que el otro pueda verlo y ayudarnos. Hay que verlo, analizarlo (interdisciplinariamente con los psicólogos), si no podes identificarlo inmediatamente, la alarma queda sonando. Creo que hay demasiada carga en la imagen de las chicas en las fiestas de 15, cuando tiene que ser un evento de disfrute y relajación”, finalizó.