Sin agua: vecinos de diferentes barrios cortarán ruta S-523 por falta de suministro

Daniela Fernández, vecina de barrio La Perla, contó a RESUMEN: «El viernes a las 7.30 horas, salió el agua con fuerza y nunca más. Antes por lo menos teníamos agua por la noche, ahora ni eso». En La Perla, los vecinos damnificados son de calle Las Gaviotas, Las Águilas, Los Cóndores y Benteveo. Fernández reclamó que durante el fin de semana, no se acercó el camión aguatero.

Mónica, otra vecina de La Perla, explicó a este medio que todas las viviendas de doble piso, por las que pasa una maguera negra, sin tanque o las ubicadas sobre las colinas son las más afectadas. «Viene el camión pero no es vida» afirmó enojada.

Por su parte Aida Medina, reconoció el esfuerzo de la municipalidad ya que es el primer año que se dispone un camión aguatero durante toda la semana para la zona. «El problema son los vecinos que directamente no tienen tanque ya que no pueden juntar y nosotros debemos ser solidarios con ellos» explicó.

Desde la Cooperativa de Obras y Servicios de Alta Gracia (COSAG), aclaran que no se trata de barrios completos sino de los sectores más altos de los mismos, donde no llega la presión. Se trata de la zona alta-sierras- de La Perla, Villa Oviedo, Parque San Juan, Liniers, 8 de Agosto, Tiro Federal, Santa Teresita de Jesús y El Mirador.

Ennio Massini, presidente de la COSAG, declaró: «Durante la navidad la han pasado mal tanto los usuarios como nosotros como prestadores. La vieja Planta Potabilizadora enviaba el agua desde cisternas y la nueva lo hace desde cámaras y las viejas cañerías no tienen presión». El presidente también afirmó que durante estos últimos días, se incrementó la cantidad de litros por vecino: de 300 a 550 por persona, opinando que la implementación de medidores sería lo más justo y una de las soluciones.

El caño maestro que lleva el agua hasta estos sectores hace un largo recorrido por toda la ciudad: Parque Virrey, Cámara, Lalahenes, Parque San Juan, Caferatta, Don Bosco, General Bustos, La Perla y Crucero Sud.

La perfecta solución sería la instalación del acueducto sur. A la espera de los fondos nacionales, se previó una obra de by pass en Quintana y Rawson: «una obra pequeña pero importante» según la definió Pablo Ortíz, Secrterio de Servicios Públicos. Su finalización estaba prevista para antes de fin de año y aún no comenzó ya que el proveedor no les entrega los caños a la COSAG.