«Solo quiero recuperar a mi hija», el drama de Florencia

El calvario para esta vecina de B° Liniers empezó en día 27 de marzo, cuando su ex pareja y padre de su hija la llamó desde Santiago del Estero para decirle que la pequeña Jazmin viviría con él y que ya no la traería de regreso a Alta Gracia. El acuerdo, era que pasara unos días junto a él y luego volviera a su ciudad, pero éste no cumplió y desde entonces la mujer perdió todo contacto con la menor.

La niña tiene 8 años y su madre está desesperada. «Desde hace más de un mes que no se nada de ella. Él me bloqueó y perdí todo contacto. Solo quiero recuperar a mi hija», agrega la mujer en diálogo con RESUMEN, explicando, además, que no es la primera vez que sucede.

«Cuando mi hija tenía cuatro años yo decidí separarme después de 8 años de relación. Decisión que a él no le gustó, en primer momento él se fue de la casa, yo me quedé con mi hija en la casa donde vivíamos los tres. Una noche él se llevó a mi hija a la casa de su mamá y no me la quiso devolver más. Insistí por todos lados y nadie me ayudó porque él allá es médico, es una persona importante, con plata, poder, contactos y amigos en todos lados. Quise denunciarlo por violencia, presentando pruebas, fotos de las marcas que me dejaba y aun así no quisieron tomarme la denuncia por ser quien era. Me decía que yo solo quería arruinar su imagen».

Dos años sin verla

Lo que vino después fue una peregrinación por diferentes tribunales. Florencia regresó a Alta Gracia y pudo radicar la denuncia. Sin embargo la misma no prosperó debido a que los hechos habían ocurrido en otra Provincia. «Volví a Santiago, lo denuncié en la capital por violencia y abuso sexual porque el me pedía cosas a cambio de ver a mi hija. Pero cuando derivaron la denuncia a Frías que es donde él vive, allí quedó y no se hizo nada», agregó la joven, sosteniendo que en aquel entonces y a pesar de las múltiples presentaciones judiciales, ella pudo recuperar a Jazmín porque así «él lo quiso».

«Un día me pidió que retirara la denuncia y que yo podría volver con mi hija. Así fue, en febrero de 2021 la trajo conmigo y desde entonces estaba con ella. O sea que fue porque él quiso y hoy está haciendo exactamente lo mismo».

Florencia sostiene que el hecho de que entablará una relación con una nueva pareja, fue lo que enloqueció al hombre y lo llevó a tomar nuevas medidas extremas. «Me llamó diciendo que era mala madre, no me pasó más la cuota alimentaria ni pagaba el colegio de mi hija hasta que pasó esto».

La mujer tomó conocimiento de que la pequeña ya está escolarizada en Santiago. «La anotaron si pase y con la dirección de acá en el DNI, como digo, él allá hace lo que quiere» culminó.

Florencia volvió a radicar la denuncia y está asesorada legalmente, aunque decidió hacer público su caso porque teme volver a pasar años sin ver a su hija.