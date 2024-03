«Soy mecánica y nunca me sentí menos por ser mujer»

Durante la mañana de este viernes, Camila González, quien es Mecánica de la ciudad de Alta Gracia, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», contó su experiencia en un rubro que se estima que es mayormente trabajado por el hombre: «Arranqué más o menos a los 20 años con todo esto. A los 17 hice pequeños cursos, pero después empecé a entrar en los talleres de amigos. En la universidad hice la carrera de técnico mecánico electricista en la UNC, y ahí empecé a tomar más experiencia de la teoría y la práctica. Arranqué en Anisacate, y ahí empecé a trabajar con todo. Luego me largué por mi cuenta».

«Cuando empecé a trabajar sola, lo hacía a domicilio solo con mujeres. No le cambié el nombre y sin embargo, me empezaron a recomendar de boca en boca. Todo era por cuestión de seguridad, después fui abriendo todo y ahora atiendo a todos. Hay hombres que no vienen con toda la confianza y me doy cuenta, pero yo hago lo mío», dijo.

En cuanto a los otros talleres que tiene la ciudad, Camila mencionó que «En Alta Gracia hay mucha competencia, aunque hay pocos que se dedican a la parte electrónica que es lo que yo hago. Trabajo sola porque soy muy detallista, me costaría confiar en alguien».

«Yo cuando estudiaba, iba a hacer lo que iba a hacer y nunca me sentí menos por ser mujer. Hay que ir con toda la actitud. Tienen que animarse a hacerlo, sin importar el género», finalizó la mecánica.