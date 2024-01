Su pitbull mordió al perro del vecino y éste la acató a golpes con toda su familia

Una noche de terror la que vivió Gabriela- vecina de barrio Parque del Virrey- el pasado domingo, cuando fue atacada a golpes por parte de sus vecinos a raíz de una discusión por sus perros.

De acuerdo a lo que la mujer denuncia, todo comenzó el día jueves cuando a su hija menor de edad se le sale su perro Pitbull y éste ataca a la mascota del vecino.

«Mí perro le muerde la patita a su perro pero por suerte no fue nada grave. El perro se le salió y automáticamente lo encerramos, siempre está encerrado. Mí hija fue a la casa de este chico y le pidió disculpas pero él le dijo que le iba a pegar un tiro a ella y a su perro; mí hija tiene 9 años, estaba atemorizada», contó la víctima a RESUMEN.

Gabriela, afirma que ya habían denunciado a este sujeto con anterioridad por robo. «Me vacío la casa, sabíamos que era él, lo denunciamos y nunca hicieron nada», agregó la mujer, a la vez que asegura que se trata de una persona «problemática» y hasta con denuncias por violencia de género.

«A partir de esto que pasó empezó a pararse en la esquina como lo hace siempre y a mostrar una pistola, amenazando. El domingo estábamos afuera y de nuevo lo hizo entonces nos metemos adentro de casa. Al rato escuchamos que los perros estaban como locos ladrando, salimos afuera y éste tipo había abierto la lona del terreno que da del lado de su casa y metido a su perro. Decía que nos iba a matar a todos», agregó la mujer.

Lo que bueno después fue una situación de extrema violencia. «Salí afuera para decirle que no se acercarán a mí casa, que estaba denunciado por lo que le había dicho a mí nena y me dijo que no le importaba. En ese momento sale la madre de él, su pareja, sus hermanas y entre todos empiezan a golpearme. Me pegaron por todos lados, me tiraron al suelo y seguían golpeándome hasta que apareció mí marido y mí hermano. Eran como ocho personas», agregó.

Temor a represalias

Por lo que teme Gabriela y su familia es por las represalias, ya que a pesar de las denuncias sus agresores la siguen amenazando y están a pocos metros de su casa.

‘Cuando de estaba en el hospital, estaba la madre de este chico y sus otros hijos, me seguían amenazando», añadió.

«Es gente conflictiva que ha tenido problemas con varios vecinos y además el tipo anda armado. Tenemos miedo por lo que pueda hacer», culminó la mujer.