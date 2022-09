Taxis y remises: «No se debería esperar a los números del censo, es hora ya de agregar más chapas»

En una jornada lluviosa como la de este martes 27 de septiembre, nuevamente los vecinos de Alta Gracia sufrimos la falta de taxis y remises entre las 7.30 y las 9 de la mañana y durante el mediodía, horarios pico de ingreso y salida de los estudiantes de las escuelas y de los trabajadores.

Al respecto, Urreta afirmó ante el equipo de «Todo Pasa» que se pueden otorgar diez chapas a taxistas y diez a remiseros, antes de tener los números del Censo Nacional realizado en mayo pasado, ya que no se actualiza la cantidad desde hace diez años. «Hay que aumentar las chapas ya. Alta Gracia ha crecido mucho en diez años y no se han incrementado. U ofrecer un servicio de viaje a otra localidad, de mejor calidad, regulado por al municipalidad, no un UBER».

El concejal también presentó un proyecto sobre el estacionamiento medido, meses atrás, que proponía cobrar 40 pesos la hora en un trabajo en conjunto con la Cooperativa de Naranjitas y cuya ganancia iba completa para ellos. «Creo que el gobierno debe tomar parte y regular el estacionamiento medido. Viene una temporada con mucha gente, y no creo que ésto espante a los turistas, hay que ordenarlo al centro. Los empleados públicos estacionamos todos en el centro y debemos empezar a dejar los autos más lejos para que los turistas puedan estacionar».

También presentaron, desde el bloque, el proyecto que fue aprobado la semana pasada, que por tres meses, el pequeño comerciante que recién abra, no tenga que tributar la Tasa de Comercio e Industria Municipal, «ya lo veníamos planificando y queremos ver si pueden ser más meses, le estamos pidiendo al Contador Dileo que sean más». Además están armando uno para que las vivienda de hasta 50-60 metros cuadrados, «el vecino que tenga un plano municipal o uno propio, no deba pagar ninguna tasa por declarar o por construír».

Sobre las horas extras que cumplen los inspectores que trabajan durante la madrugada controlando los boliches, bailes o eventos, opinó que se necesitan inspectores tanto de día, como de noche y que efectivamente se debe abonar lo que corresponde ya que el trabajo no finaliza a las 5 am, sino probablemente a las 7 horas.

Con respecto al cambio de ministerio de Facundo Torres, del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Trabajo, dijo que los tomó por sorpresa, ya que Torres es un ministro que ha recorrido casi toda la provincia y tiene una vasta experiencia en el territorio cordobés. «Soy un gran defensor de la gestión de Facundo Torres. Schiaretti, en su primer gestión, fue el primer gobernador que vino a Dique Chico, a la Paisanita y Torres tomó esa posta. Puso la cara durante la pandemia, no sólo por el covid, sino ante las restricciones y cerramiento de lugares, cuando la provincia necesitó un dirigente que pusiera la cara, Torres lo hizo».

Respecto a la relación de los concejales de Hacemos Por Córdoba, dentro del bloque, declaró que son verticalistas pero que ante cada propuesta se dialoga entre los ediles, como sucedió con Ficah Limpia, que tras varias propuestas, coincidencias y disidencias se llegó a un acuerdo.