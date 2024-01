Temporada de premios: se van palpitando los Grammys 2024

Con la llegada de un nuevo año, podemos decir que estamos transitando a pleno la denominada temporada de premios. Ya tuvimos los Critics Choice Awards y los Emmys… pero ahora llega el turno de los Grammys.

Esta entrega está a la vuelta de la esquina y ya se van conociendo muchas novedades sobre la 66 edición que tendrá lugar el 4 de febrero, en el recinto multiusos Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles (California), con la transmisión oficial de HBO Max y TNT. Allí es donde se espera ver a los artistas más importantes del momento, con la conducción de Trevor Noah por cuarto año consecutivo.

Entre los detalles que se van confirmando, ya se conoce a las primeras tres cantantes confirmadas que harán su presentación en vivo durante el evento. Se trata de Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Dua Lipa. Las tres artistas tuvieron un gran año en el mundo de la música, y destacan en diferentes categorías de los Grammys.

Eilish está en carrera con “What Was I Made For?”’, de la banda de sonido de “Barbie” y que está nominada a Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación pop solista, Mejor vídeo musical y Mejor canción escrita para medios visuales. Su colaboración con Labrinth, “Never Felt So Alone”, también está nominada a Mejor interpretación de dúo/grupo pop. Mientras que Rodrigo cuenta con seis nominaciones: Álbum del año (‘Guts’), Grabación del año (‘Vampire’), Canción del año (‘Vampire’), Mejor interpretación pop solista (‘Vampire’), Mejor Álbum vocal pop (‘Guts’) y Mejor canción de rock (‘Ballad Of A Homeschooled Girl’). Por su parte, Dua Lipa Dua Lipa aparece en dos categorías con su corte también del film “Barbie”, “Dance The Night”: Canción del año y Mejor canción escrita para medios visuales.

Recordemos que la lista de nominados a los premios Grammys 2024 se dio a conocer a principios del mes de noviembre del año pasado. La cantante estadounidense SZA lidera la lista de los nominados con 9 menciones, seguida de las también estadounidenses Phoebe Bridgers, Victoria Monét y el ingeniero de sonido canadiense Serban Ghenea, con siete nominaciones.

Fito Páez aparece en la categoría Mejor álbum alternativo o rock latino por EADDA9223, el disco de reversiones de su clásico El amor después del amor. “Gracias a la Academia por esta cuarta nominación. Es un gran honor recibir esta gran distinción y halago. Espero poder estar en L.A. para la ceremonia. Es un momento inolvidable para los músicos y la comunidad de las artes alrededor del mundo”, expresó el músico en su cuenta de X (ex Twitter) tras conocerse la noticia.

Fito compartirá categoría con Martínez, del puertorriqueño Cabra; Leche de tigre, del dúo Diamante Eléctrico; Vida cotidiana, del popular cantante colombiano Juanes; y De todas las flores, de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade.