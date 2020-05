“Tenemos geriátricos clandestinos y encima el gobierno los exime de pagos. Es un disparate”

La ordenanza municipal “de emergencia” que prevé el control de los geriátricos de la ciudad y que fue aprobada el pasado miércoles en la última sesión del Concejo Deliberante, sigue generando polémica.

Esta vez, quien reapareció para referirse al tema fue el ex Concejal por la UCR Roberto Brunengo y lo hizo a través de los micrófonos de la 88.9. El edil, quien en su momento siguió muy de cerca la situación de estos establecimientos, aseguró que las irregularidades son de vieja data y cuestionó duramente dicha ordenanza la cual calificó de “disparatada”.

“Nosotros nos metimos en el tema geriátricos en marzo de 2016, para lo que fue la primera sesión de mi segundo mandato como concejal y uno de los temas era las habilitación de los geriátricos. Pedí el expediente y me di cuenta que uno de los establecimientos que estaba pidiendo volver a funcionar ya estaba funcionando al menos por un año y medio, porque yo pasaba por frente de ahí y lo veía”, contó el ex concejal y siguió: “Empezamos a investigar. Llegaron no menos de seis expedientes de geriátricos que pedían para volver a ser utilizados pero que funcionaban sin habilitación. Nadie puede decir que esto los agarró desprevenidos, hace cuatro años venimos debatiendo el tema”, agregó.

Después, Brunengo ahondó particularmente en esta ordenanza. “En el primer articulo aluden a aquellos establecimientos que si bien tienen expediente iniciado por alguna razón no están habilitados; con lo cual el ejecutivo reconoce que en estos momentos hay geriátricos funcionando sin autorización. El articulo dos es extrañisimo, en este el Concejo delega facultades constitucionales de los concejales al ejecutivo, eso es inconstitucional, ademas le otorgan el uso de suelo permanente a una habilitación provisoria y el articulo tres dice que ademas de reconocer que hay establecimientos que funcionan sin habilitación, tenemos otros que funcionan de manera clandestina y ademas el ejecutivo los exime de pagos. Esta es la ordenanza que han aprobado por mayoría, lo único que hace es poner en descrédito el propio cuerpo. No puedo creer lo que aprobaron”, sostuvo.

Sobre los dichos del Concejal Manu Ortíz para con Amalia Vagni

Brunengo no se calló nada y opinó sobre el tema que la Concejal de su partido puso en el tapete y que hace a unas supuestas irregularidades en la entrega de los módulos PAICOR por parte del Municipio. “Yo estuve siguiendo muy de cerca el trabajo del bloque de legisladores de Alta Gracia CRECE sobre las presuntas irregularidades del Paicor, la presentación es muy solida en función de las pruebas aportadas por distintos usuarios del programa que fueron los que recibieron en algún momento la mercadería con fecha de vencimiento. Escuché también las lamentables acusaciones del concejal del oficialismo, que en lugar de mostrar las pruebas fehacientes con facturas y comprobantes, lo único que hizo fue salir a insultar y mas que como concejal, se comportó con una actitud barrabrava y pendenciera. Dijo un monton de cosas de la concejal a la cual debe respetar porque es mujer principalmente”.

“Destaco la actitud del Presidente de la nación que cuando detectaron las compras con sobreprecios lo primero que hizo fue separar a 16 funcionarios. Acá ocurre lo contrario, el Intendente en vez de preocuparse porque sus cuentas sean transparentes, manda a un concejal a difamar y ofender sin fundamento alguno”, culminó.