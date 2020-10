“Tenemos la responsabilidad de tomar decisiones para la salud de casi 60 mil vecinos”

El pasado miércoles 21 el Gobierno de la Ciudad de Alta Gracia, a través de una conferencia de prensa, informó a la población que la situación sanitaria de la ciudad había cambiado, no solo por el elevado número de casos, sino por la presencia de un porcentaje de contagio comunitario preocupante.

En base a eso, y luego de ya varias sugerencias del COE Central, el Intendente Marcos Torres tomó la decisión de tomar algunas medidas que apuntaran a la restricción de los horarios de circulación de vecinos y para concientizar a la población que saliera de su domicilio para cumplir con actividades y necesidades esenciales. En ese decreto, se estableció que todo comercio, salvo algunas excepciones justamente por ser entendidos como esenciales, debía cerrar sus puertas a las 19 a partir del viernes pasado, 25 de septiembre y hasta ayer, jueves 02 de octubre.

Al día siguiente, con bocinazos y protestas, se presentaron frente a la Intendencia un grupo de gastronómicos, acompañados por el Centro de Comercio. Luego de una reunión en la que se trató de conciliar y se manifestó la voluntad de parte del Municipio de que la medida no se extendiera más que los 7 días previstos, pasaron varias cosas:

Por un lado, la situación general de camas críticas de la Provincia empeoró y salió una alerta para todas las localidades, que derivan pacientes a los grandes nosocomios de la Capital. Eso motivó el viernes 25 que casi 50 Intendentes y Jefes Comunales se sumaran a un paquete de medidas, muy similares a las que se habían tomado en Córdoba y por 14 días, a partir del lunes.

Por otro lado, la situación en Alta Gracia no dejó de ser alarmante no solo por nuevos contagios sino por todos los resultados que llegaron de los días anteriores a las medidas y que sumaron casi 300, entre la firma del decreto y el día de ayer. Y además tres fallecidos y pacientes internados en terapia intensiva.

Luego de una larga tarde, que se sumó a largos días por la emergencia de los incendios, el Intendente anoche comunicó la decisión de prolongar las medidas de restricción 7 días más con una extensión horaria hasta las 20.

Inmediatamente, a través de Whatsapp y redes sociales, un grupo de gastronómico que había participado de la reunión indicó que marcharía nuevamente frente a las oficinas del Intendente y, además, adelantó que abrirían sus puertas en todo caso y en los horarios que a ellos les convendrían e incitaron a los vecinos a asistir a sus comercios.

La situación es muy crítica

Esta mañana, Marcos Torres habló a los micrófonos de la 88.9 y explicó los fundamentos de su decisión y anunció ayudas económicas para los sectores afectados:

“Nosotros venimos basando este tipo de decisiones en un criterio sanitario y racional para cuidar de la salud de 60 mil vecinos y se tienen que cumplir. Desde el COE Central los sanitaristas y especialistas en la materia nos disponen y sugieren y desde el Municipio con todos los datos de la situación epidemiológica puntual de la ciudad y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones para la salud de casi 60 mil vecinos. En nuestra ciudad se están dando muchísimos casos, tenemos 731 casos, 427 activos y más de 2300 vecinos que están aislados. Tuvimos 3 muertos esta semana. Tenemos casos de contagios en personal de casi todos los centros de salud, 25 comercios con contagios en los últimos 10 días”.

Con respecto a las medidas y la situación en el marco de la Provincias, Torres agregó: “Hay 70 municipios que adhirieron a los 14 días para intentar bajar la circulación de personas para que disminuya la cantidad de casos. Hoy la situación es muy preocupante y alarmante. El COE Central y el Ministerio de Salud, que son quienes manejan el sistema sanitario provincial, nos están asesorando y sugiriendo que no podemos desoír o aislarnos de una decisión que incluisve Córdoba Capital ha acatado”.

Qué se busca y porqué ahora

Torres repasó brevemente el transcurrir de las semanas y los diálogos con las autoridades sanitarias que siempre lo acompañaron en sus determinaciones: “Por cada una de las 4 sugerencias del COE, argumentamos con la observación de algunas variables que eran indicadores fundamentales de la situación, que no era necesario afectar el normal funcionamiento de los comercios. Hace una semana atrás esos indicadores cambiaron. Cada día tenemos más cantidad de casos que no podemos establecer el nexo epidemiológico. Es decir que no se sabe de dónde se puede haber contagiado. Y dónde está o dónde no. Eso alerta muchísimo. En base a estas variables y al aumento significativo de casos nosotros acatamos sugerencias del COE. A los dos días, viendo el aumento considerable de casos, es que desde la provincia establecen el cierre por 14 días. Lamentablemente la situación se va agravando cada vez más y nosotros no podemos tomar una decisión aislada al resto. Por eso hemos decidido continuar 14 días más para que en 14 días los casos empiecen a mermar”