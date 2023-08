«Tenemos que devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado a nosotros»

Durante la mañana de este jueves, Marcos Laporta, quien es el responsable de la Ferretería Laporta, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

El vecino dialogó con el equipo de “Todo Pasa”, y a partir de ello, contó la historia de esta ferretería que cumple 75 años: “Esto es un sacrificio de una familia de tres generaciones, de un proyecto que viene de agosto de 1948. Inició con tres socios, después pasó a mi papá y él me ha dejado este legado. Uno no evalúa lo que son 75 años, hasta que la gente te lo hace ver”.

En cuanto a los momentos difíciles que pasaron a lo largo de la historia, Laporta comentó que “Hemos pasado muchas crisis, como todos los argentinos. Nuestra empresa no siempre fue color de rosa, hemos pasado por muy malos momentos hasta el punto de casi cerrar (como en los 90s). Con mi hermana le pusimos mucho coraje y garra para poder salir. Estos 75 años son el reflejo de nuestra ciudad, que por suerte el negocio está muy consolidado y siempre le agradecemos a nuestros clientes, que son un pilar fundamental. Hay una camaradería importante y es una comunidad dispuesta a aportar. La pandemia fue un cambio de vida. Pusimos horarios de corridos y ahora estamos mucho más tranquilos. Fue una bomba pero nos vino bien”.

“Somos bendecidos. Todo el rubro de la construcción y alimenticio, son los que último se paran y los que primero se reactivan. En nuestro rubro hemos aprendido bastante, y hacemos lo mejor para nuestros clientes y nosotros, por eso, hasta el momento nos ha ido bien”, expresó.

“No me arrepiento de mi trabajo. Me tuve que hacer cargo del negocio y dejar mis estudios, pero soy feliz haciendo lo que hago. Me encanta lo que hago, y lo hago con gusto”, finalizó Marcos.