Testa: «Éste éxito tan fuerte aumenta la responsabilidad y la humildad, hay que bajar los niveles de la autoestima política»

El Asesor de Gobierno, Hugo Testa, dialogó con los comunicadores de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre las elecciones de Alta Gracia y la responsabilidad que conlleva semejante triunfo de Hacemos Unidos por Córdoba en Alta Gracia.

«Estos número son la consecuencia de tener un rumbo, de saber a dónde vamos, de construir equipos. Es el rumbo que tomó la ciudad hace unos años y es el que hay que seguir. Los números son demasiado contundentes, el gobierno ha respondido a las necesidades de la gente» opinó el funcionario provincial.

«Según mi experiencia, para ser un buen líder, primero hay que tener capacidad de conducir equipos, en segundo lugar; conocimiento de administración y tercero, saber determinar prioridades cuando manejas recursos. El intendente reelecto Marcos Torres lo ha hecho muy bien, nos da mucha alegría y hay que seguir construyendo hacia adelante» aseguró.

Sobre las nuevas caras y la juventud que abarca la mayoría de la lista de concejales suplentes, por ejemplo, Testa dijo: «Siempre he intentado que participen más personas, la rotación. Veía el domingo la cantidad de jóvenes sin internas entre ellos, estoy muy orgulloso tanto de Marcos como de Facundo. El mundo va hacia este modelo de gestión, hacia la horizontalidad, no más verticalidad, no van todos detrás de un iluminado. De la Sota decía: ´Somos pequeños aprendices de la vida, hay que tener amplitud de cabeza´». «Los que tenemos más experiencia ayudaremos y colaboraremos» agregó.

Con respecto a si la noticia trasvasalló las fronteras de la ciudad, aseveró: «Recibí muchos llamados, felicitaciones de compañeros y de otros partidos incluso. Pero este éxito tan fuerte aumenta la responsabilidad y la humildad. Hay que tener los pies sobre la tierra. Hay que bajar los niveles de la autoestima política, los votos son prestados».

Sobre la coyuntura electoral nacional, Testa opinó: «Los tres candidatos que más votos sacaron, no nos muestran un rumbo ordenado o seguro, que determine un camino para dejar la inflación, hay una fuerte incertidumbre. Es una transición bastante compleja. Hoy estamos trabajando con nuestro gobernador. ¿Por qué es valioso votarlo a Juan Schiaretti? Los cordobeses deben votar a Schiaretti porque mientras más votos tenga, más diputados tendrá y más fuerza. Va a defender a Córdoba. Han cuidado los intereses de los cordobeses. También para que Martín Llaryora tenga quien lo apoye a nivel nacional. Como ciudadano, me preocupa la falta de expectativa. Ninguno de los tres tiene la luz, la salida. Tenemos mucha capacidad exportadora de alimentos, servicios de tecnología, litio, riquezas naturales. Esperemos que vengan tiempos buenos».

En relación a la dura derrota de las facciones de «Alta Gracia Crece», aconsejó: «Es duro perder y más por tanta diferencia. Como consejo, no hay que decaer, es una batalla perdida. Me tocó a mí en lo personal en el 2003. Por ello definí luego armar un espacio que llevó un tiempo, casi diez años: fuimos consolidando ideas, sumando jóvenes, abriendo el partido, insistiendo en la formación política. Hay que salir de Alta Gracia, la dirigencia se quedaba aquí adentro. La juventud de la oposición debe unirse y sentarse a dialogar. Yo he tenido mis diferencias con Marcos pero nunca me levanté de la mesa de discusión, no hay que retirarse o romper. Hay que buscar lo bueno de cada uno, no lo malo. hay muchos egos, mucho egoísmo».

Finalmente concluyó que tras esta victoria, «Facundo Torres es un dirigente provincial y hoy Marcos, con el resultado que ha tenido paso lo mismo. ¿Hasta dónde llegará? Eso lo dirá el tiempo y tendrá que ver con sus aspiraciones propias».