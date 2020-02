Tienen 11 y 12 años y no tienen donde dormir: el pedido de una madre de Bº Parque San Juan

La situación económica de María Cristina se ha tornado muy complicada desde que perdió su trabajo. Con tres hijos de 10, 12 y 15 años, la mujer la lucha día a día pero hoy sólo vive de lo que percibe de Asignación Universal por Hijo; sumado a que no tiene casa propia y paga un precario alquiler en Bº Parque San Juan.

“Estoy sin trabajo y mi situación económica es muy baja. Mis hijos están durmiendo en el piso ya que no tengo camas ni colchón. Decidí publicarlo a ver si alguien podía ayudarme porque no tengo los recursos y ellos ya están grandes, no pueden seguir durmiendo así“, afirma la mujer en diálogo con RESUMEN, quien contó que es oriunda de Bs As lugar de donde vino a Alta Gracia buscando un mejor futuro pero tras la muerte de su marido, se quedó sola siendo el sostén principal de la casa.

“La verdad es que estamos necesitando de todo. Ropa, mercadería, pero lo de las camas es urgente. Agradecería a todo aquel que me pueda ayudar; al igual que si alguien puede darme un trabajo. Yo corto el pasto, limpio terrenos, hago de todo”, culmina la mujer.

Para colaborar

Quienes puedan colaborar con camas nuevas o usadas en buen estado al igual que colchones, pueden comunicarse directamente con María al 03547 15566352. La mujer necesita también zapatillas número 35 y 37 y ropa; al igual que cualquier alimento no perecedero será bienvenido.