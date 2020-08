Toda una vida al servicio del fútbol

El pasado viernes, el reconocido ex jugador y director técnico Héctor “topo” Arzubialde, dialogó con el programa “Todo Pasa” por la 88.9FM. Repasando su historia en el deporte, tanto como su experiencia dentro de las canchas y sus vivencias desde el rol de entrenador, Arzubialde recordó además el día en que le tocó marcar a Diego Maradona jugando para Gimnasia de Jujuy.

El ex defensor de 55 años, contó que sus inicios se remontan a casi 40 años, en aquel entonces, el joven “Topo” se trasladaba a córdoba capital en plena adolescencia, donde entrenaba en divisiones inferiores de clubes como Talleres, hasta lograr su debut profesional a los 19 años, “Todo empezó como un hobbie, jugaba al baby fútbol en el Tiro Federal que me quedaba cerca de mi casa, eran Canchitas de 6 ”, inició el ex futbolista.

Arzubialde no tuvo una buena vivencia al principio de su aventura cordobesa, donde se sentía realmente desorientado y no tenia buena respuesta de sus entrenadores, “Me decían que no vuelva más a entrenar pero yo insistí y jamás abandoné, esa actitud fue vista por el entrenador y le gané por cansancio”, recordó.

Ya como jugador, Hector compartió vestuario con algunas referencias. “Tuve la oportunidad de conocer a grandes glorias de Talleres el año en que debute, todavía estaban en actividad jugadores mundialistas que tenia la “T”, como Valencia, Luis Galván, Miguel Oviedo, que brillaban en 1984”, agregó.

Más adelante, cumplió el sueño de jugar en el viejo continente , más precisamente en el Deportivo la Coruña de España, donde jugó un par de años y pudo apreciar el nivel del fútbol europeo de cerca, también paso por clubes como Oriente Petrolero de Bolivia, Deportivo Español, Instituto y Gimnasia de Jujuy, donde también parte de su historia dentro del deporte. “Hoy es mal visto pasar de un equipo a otro, lo toman como una traición, en aquel entonces no era así”, dijo.

El entrenador contó su vivencia sobre el día en que le toco enfrentar a Diego Maradona, vistiendo la casaca del lobo jujeño, que enfrentaba a Boca Juniors. “Jugué dos veces en contra de Maradona, una en cancha de Vélez y otra en Jujuy en 1996. Diego estaba en el final de su carrera pero tenía su capacidad intacta y me imaginé como hubiese sido enfrentarlo en su plenitud”.

Varios años después de su retiro profesional, Héctor comenzó su etapa como entrenador en Gimnasia de Jujuy y le tocó descender en su primera experiencia como técnico, “Dirigí a Gimnasia en la “B” nacional, esa provincia representa mucho para mí, es más, tengo un hijo jujenõ”, sostuvo.

Más adelante, siguió su recorrido en Talleres , donde hizo una gran campaña pero tuvo que dar un paso al costado, debido a decisiones dirigenciales, “Reinaldi me trajo, fui ayudante de campo del mismo, me fue bien pero a veces eso no alcanza”.

La aventura por Alumni de Villa María fue su siguiente paso, para Luego volver al lobo jujenõ, hasta desembocar en Estudiantes de San Luis, equipo en el que trabaja actualmente, “Espero que la pandemia nos enseñe y podamos mejorar en varios aspectos como sociedad, y que el futbol vuelva pronto”, finalizó el gran Topo Arzubialde.