Todos por Nacho: no sortearán la casa

La familia de Ignacio Pereyra definió en las últimas horas suspender el sorteo de su casa. Habían ideado un plan para recaudar dinero para que Nacho viajara a México para hacerse un tratamiento de células madres, como hizo Delfina Caponigro. Aquellos que quieran recuperar su dinero, pueden ahcerlo a los números: 3547 531136 (Cintia) y 3547 543561 (Flor).

«Hace varias semanas que estamos dándole vueltas al asunto, sepan que fue una decisión ni muy fácil de tomar. Nos vemos obligados a no seguir con el sorteo de la casa, las expectativas que teníamos cuando empezamos con esta campaña eran tan altas que lo dimos todo para seguir adelante. Pero a medida que fueron pasando los meses, todo empezó a caer y aunque no queríamos darnos por vencidos, seguimos intentando pero ya no podemos sostenerlo más. Cuando la campaña empezó, el dólar estaba valiendo 350 pesos y hoy se encuentra en 1000, por ende el tratamiento (que se valúa en dólares) se fue muy alto» comienza la carta que escribió la familia y publicó en redes sociales.

Aclararon también que pensaban que habían vendido unos 2500 números -porque eso era lo que hbaían repartido entre todos sus colaboradores- pero al hacer el recuento -ya que el sorteo se realizaría en noviembre- se dieron cuenta que que sumaban menos de la mitad (1100). No querían cambiar la fecha (nuevamente, ya que el sorteo se iba a realizar en primera instancia en julio) porque que no saben que va a ocurrir y el precio de los números ya se desvalorizó también.

Otra de las causas fue que Nacho debía recibir una prótesis de cráneo hecha con material importado, antes de viajar y aún no la reciben.

Aquellos que quieran el reintegro de su dinero, pueden solicitarlo a la familia. «Gracias a su compra se pudo costear la rehabilitación de Nacho y está teniendo grandes avances. Se pudo abonar el tratamiento en La Plata, gastos de consultas, tratamientos y estudios ya que no cuenta con mutual, ¡no podemos dejar de agradecerles!»

No descartan en algún momento viajar a México, pero en este momento se les hace imposible. Para reclamar el dinero, comunicarse a los números 3547 531136 (Cintia) y 3547 543561 (Flor).