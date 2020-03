Torres impulsa la revisión de la Carta Orgánica Municipal y de las Ordenanzas vigentes

Para finalizar su discurso, Marcos Torres se dirigió directamente a los ediles remarcando una predisposición al diálogo y al trabajo conjunto, hecho que no marcó precisamente el último año legislativo por las tensiones entre miembros del oficialismo, el ex viceintendente Juan Manuel Saieg y el ex Intendente Facundo Torres que llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia:

“Para terminar, quiero agradecer al Honorable Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas por su predisposición hasta la fecha y transmitirles que todo el gabinete municipal está a su disposición para evacuar cualquier tipo de duda y recibir alguna sugerencia que pudiera surgirles, y también decirles que cuenten conmigo, creo firmemente en el trabajo y la independencia del Poder Legislativo”.

Por otro lado, Torres remarcó la importancia de revisar la Carta Orgánica Municipal en su totalidad y la voluntad de impulsar la elección democrática de una Convención Constituyente compuesta por todos los actores políticos a la que se acompañaría además un trabajo sobre la revisión y actualización de todas las Ordenanzas vigentes.

“Además, considero que llegó el momento de una revisión profunda de nuestra Carta Orgánica para modernizar algunos puntos, buscando siempre el consenso de todas las fuerzas políticas para lograr así la representación de todos los vecinos”

Recordamos que en 2007, por unanimidad los ediles habían ya planteado la necesidad de producir algunos cambios en la Carta Orgánica Municipal en ese entonces para separar, a la hora de las elecciones municipales, la lista sábana de los Concejales de la del Intendente y Vice.

Los pasos a seguir

Art.204: La Carta Orgánica puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes, por

una Convención convocada al efecto.

La ordenanza que declare la necesidad de la reforma debe

ser sancionada con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Concejo

Deliberante.

No puede ser vetada por el Departamento Ejecutivo y debe ser publicada durante

diez (10) días en medios de comunicación que tengan difusión masiva en la Ciudad.

No puede ser

reformada sino después de transcurrido un (1) año desde su entrada en vigencia.

Convocatoria

Art.205: Declarada la necesidad de la reforma, el Departamento Ejecutivo convoca a elecciones

de Convencionales.

Requisitos

Art.206: La ordenanza declarativa debe contener:

1. Si la reforma es total o parcial. En este último caso, designar con precisión el o los artículos que

se considera necesario reformar.

2. Plazo dentro del cual se realizará la elección.

3. Partida presupuestaria para el gasto de funcionamiento de la Convención.

4. Plazo en que debe expedirse la Convención que no puede ser mayor de seis (6) meses, no

admitiéndose su prórroga. En caso de reforma total, el vencimiento del plazo sin la conclusión de

las tareas de la Convención, trae la nulidad de las reformas efectuadas. En caso de reforma

parcial, se reputan válidas las reformas sancionadas.

Composición

Art.207: La Convención se compone de un número igual al doble de los miembros (18) que integran el

Concejo Deliberante. Su elección se hace por el sistema de representación proporcional D’Hont.

Para ser Convencional rigen los mismos requisitos e inhabilidades previstos para los Concejales.

El cargo de Convencional es compatible con cualquier otro a nivel municipal, provincial o nacional,

excepto el de miembro de la Junta Electoral Municipal.

La Convención Constituyente de 1999 quien elaboró nuestra Carta Orgánica

AUTORIDADES DE LA HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE MUNICIPAL

Presidente: Prof. Nolberto Abel GUTIERREZ

Vicepresidente Primero: Dr. Jorge Eduardo NAHAL

Vicepresidente Segundo: Dr. Eduardo Federico LUPPI

Secretario Legislativo: Dr. Alberto MARTINEZ WAGNER

Secretario Administrativo: Sr. Carlos Alberto RATTI

CONVENCIONALES

Dr. ALLENDE, Omar Ramón

Sr. ALVAREZ, Osman Enrique

Lic. BONFIGLI, Mario Alberto Romero

Lic. CARIGNANI, María Inés

Sr. FERRARI, Miguel Angel

Arq. GARCIA VIEYRA, José Jaime Blas

Dr. LOPEZ, Juan José

Sr. MARANGHELLO, Carlos Alberto

Dra. MORESCHI, Adriana Patricia

Dr. OLMOS, Juan Carlos

Dra. ORTIZ, María Silvia

Srta. PEREZ ACCARDO, Daniela Alejandra

Dra. ROCA, María Cristina Yolanda

Dr. SAIEG, Walter Eduardo

Sr. VAGNI, Audino Aurelio